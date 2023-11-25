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Giriş Tarihi: 25.11.2023

-6 derecede av hesabı!

YUNUS EMRE SEL
-6 derecede av hesabı!

Trabzonspor, Sivas’taki 5 sezonluk galibiyet hasretini dindirmenin peşinde. Soğuk nedeniyle iki kulüp de pazartesi 20.00'de başlayacak maçın saatinin öne çekilmesini talep etti ama taraflar anlaşamadı. 4 mücadelede yenilgi görmeyen Fırtına, zorlu koşullarda da fire vermek istemiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte 4 maçın 3'ünü kazanan, 1 de beraberlik alan Trabzonspor'da hedef; seriyi sürdürmek. Ancak pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç anında hava sıcaklığı -6 derece olacak. Bu nedenle hem ev sahibi Sivas hem de Trabzonspor yönetimi, mücadelenin gündüze çekilmesi için talepte bulundu. TFF de olumlu yaklaşsa da kulüpler, maç saatinde anlaşamayınca tekrar 20.00'de oynanmasında karar kılındı.

EN SON 2017'DE KAZANMIŞTI
Bordo-mavili takım için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Fırtına, söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

ABDULLAH AVCI'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı ve dün Trabzon'da Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ve Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlere çiçek veren ve hepsine emekleri için teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, "Hem eğitim hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük rolü vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İMZALI FORMA HEDİYE ETTİ
Trabzon Spor Lisesi'nde aralarında milli sporcuların da bulunduğu öğrencilerle sohbet eden Avcı, büyük ilgiyle karşılaştı. Başarılı hoca, ziyaretlerinde okul yönetimlerine imzalı forma hediye etti.

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