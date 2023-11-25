-6 derecede av hesabı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikteTrabzonspor'da hedef; seriyi sürdürmek. Ancak pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç anında hava sıcaklığı -6 derece olacak. Bu nedenle hem ev sahibi Sivas hem de Trabzonspor yönetimi, mücadelenin gündüze çekilmesi için talepte bulundu. TFF de olumlu yaklaşsa da kulüpler, maç saatinde anlaşamayınca tekrar 20.00'de oynanmasında karar kılındı.Bordo-mavili takım için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Fırtına,2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı ve dün Trabzon'da Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ve Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlere çiçek veren ve hepsine emekleri için teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Trabzon Spor Lisesi'nde aralarında milli sporcuların da bulunduğu öğrencilerle sohbet eden Avcı, büyük ilgiyle karşılaştı.