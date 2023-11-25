Cam adam Bailly

Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Fildişi Sahilli stoperin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'taki 80 gününün 50'sini tedaviyle geçiren 29 yaşındaki futbolcu, ortalama her 20 günde bir kendisini revirde buldu. Yaşadığı son sakatlıkla birlikte bu süre daha da artacak. Eric Bailly, Beşiktaş'taki 2.5 aylık kariyerinde adale ağrısı, boyun tutulması, kürek kemiği çevresi kas grubundaki spazm, son olarak sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olmak üzere 4 defa problem yaşadı.Beşiktaş'a 3.5 milyon Euro'ya (Güncel kurla 110 milyon TL) imza atan Eric Bailly, 7 maçta toplam 448 dakika görev yaptı. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalar göz önüne alındığında siyah-beyazlı takıma dakikası yaklaşık 246 bin TL'ye mal oldu. Futbolcu, 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı düşünüldüğünde maliyeti daha da yükselecek.