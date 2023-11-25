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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Cam adam Bailly

UĞUR ÇEM
Cam adam Bailly

29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, Beşiktaş’a imza atmasından bu yana 4 sakatlık yaşadı. Takımdaki 80 gününün 50’sini tedavi olarak geçirdi

Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Fildişi Sahilli stoperin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'taki 80 gününün 50'sini tedaviyle geçiren 29 yaşındaki futbolcu, ortalama her 20 günde bir kendisini revirde buldu. Yaşadığı son sakatlıkla birlikte bu süre daha da artacak. Eric Bailly, Beşiktaş'taki 2.5 aylık kariyerinde adale ağrısı, boyun tutulması, kürek kemiği çevresi kas grubundaki spazm, son olarak sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olmak üzere 4 defa problem yaşadı.

DAKİKASI 246 BİN TL
Beşiktaş'a 3.5 milyon Euro'ya (Güncel kurla 110 milyon TL) imza atan Eric Bailly, 7 maçta toplam 448 dakika görev yaptı. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalar göz önüne alındığında siyah-beyazlı takıma dakikası yaklaşık 246 bin TL'ye mal oldu. Futbolcu, 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı düşünüldüğünde maliyeti daha da yükselecek.

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Cam adam Bailly
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