‘Çebi beni kavgasına çekmesin’

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, listesinde ikinci başkan adayı olarak yer alan Metin Keçeli ile birlikte basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Adalı, burada yaptığı konuşmada Ahmet Nur Çebi ile girdiği seçimde kendisine yapılanların aynısının tekrarlandığını belirterek "Hasan Arat da aynısını yapıyor. Eski yönetimin devamı gibi bir algı operasyonu var." dedi. Serdal Adalı, Çebi ile ilgili olarak da "Bana ne desteğini görüyorum ne de hissediyorumBireysel destekler değil, genel kurulun desteği bana yeter" ifadelerini kullandı.