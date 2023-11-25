Rams Park’ta ManU provası

Milli arada sakat oyuncuları iyileşen Galatasaray, sonunda tam kadro oldu. Takımla antrenmanlara başlayan İcardi, fiziksel olarak hazır hale geldi.İdeal kadrosunu sahaya sürmeyi planlayan Buruk, merakla Mauro İcardi'nin de performansını bekliyor. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda gol bulamayan oyuncunun, 4 maçlık hasretini bitirip Manchester United maçına formda ve moralli çıkması isteniyor.Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle oynayacağı mücadeledeki planlarının ipuçlarını da bu maçta vermesi bekleniyor.Hatay maçında aldığı yenilgiyle milli araya giden ve averajla liderliği F.Bahçe'ye devreden sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla koltuğa oturmak için bugünsahaya çıkıyor. Ocak ayında yolların ayrılması planlanan Angelino'nun sol bekte formayı devralması planlanıyor.Geçen sezonun 2. haftasında Giresun'a kaybeden G.Saray'ın 1.5 yıldır ligde taraftarı önünde bileği bükülmüyor. Ligde evindeki son 22 lig maçında 20 galibiyet-2 beraberlik karnesine sahip olan sarı-kırmızılı takım, bu sezon RAMS Park'tan Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı eli boş gönderdi.Alanyaspor, son yıllarda İstanbul'da G.Saray'a en çok zarar veren rakiplerden biri oldu. Akdeniz ekibi, RAMS Park'ta çıktığı son 3 lig maçından tam 7 puan alarak büyük bir başarıya imzasını attı.