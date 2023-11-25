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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Rams Park’ta ManU provası

Rams Park’ta ManU provası

Aslan, Alanyaspor mücadelesinde İcardi’den gol, Kerem’den patlama bekliyor. M.United maçının ipuçları da sahada olacak

Milli arada sakat oyuncuları iyileşen Galatasaray, sonunda tam kadro oldu. Takımla antrenmanlara başlayan İcardi, fiziksel olarak hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçında Manchester United sınavının provasını yapacak. İdeal kadrosunu sahaya sürmeyi planlayan Buruk, merakla Mauro İcardi'nin de performansını bekliyor. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda gol bulamayan oyuncunun, 4 maçlık hasretini bitirip Manchester United maçına formda ve moralli çıkması isteniyor. Arjantinli santrforun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da bu maçta patlama beklenen isimler arasında. Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle oynayacağı mücadeledeki planlarının ipuçlarını da bu maçta vermesi bekleniyor.

ANGELİNO İÇİN KRİTİK KARAR!
Hatay maçında aldığı yenilgiyle milli araya giden ve averajla liderliği F.Bahçe'ye devreden sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla koltuğa oturmak için bugün 19.00'da sahaya çıkıyor. Ocak ayında yolların ayrılması planlanan Angelino'nun sol bekte formayı devralması planlanıyor. İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 3 maçta daha oynaması gerekiyor.

22 MAÇLIK MUHTEŞEM SERİ
Geçen sezonun 2. haftasında Giresun'a kaybeden G.Saray'ın 1.5 yıldır ligde taraftarı önünde bileği bükülmüyor. Ligde evindeki son 22 lig maçında 20 galibiyet-2 beraberlik karnesine sahip olan sarı-kırmızılı takım, bu sezon RAMS Park'tan Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı eli boş gönderdi.

ALANYA, İSTANBUL'DA COŞUYOR
Alanyaspor, son yıllarda İstanbul'da G.Saray'a en çok zarar veren rakiplerden biri oldu. Akdeniz ekibi, RAMS Park'ta çıktığı son 3 lig maçından tam 7 puan alarak büyük bir başarıya imzasını attı.

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Rams Park’ta ManU provası
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