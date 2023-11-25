Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın -6 derecede av hesabı!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 09:34

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın -6 derecede av hesabı!

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın -6 derecede av hesabı!

Trabzonspor, Sivas’taki 5 sezonluk galibiyet hasretini dindirmenin peşinde... Soğuk nedeniyle iki kulüp de pazartesi 20.00’de başlayacak maçın saatinin öne çekilmesini talep etti ama taraflar anlaşamadı. 4 mücadelede yenilgi görmeyen Fırtına, zorlu koşullarda da fire vermek istemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte 4 maçın 3'ünü kazanan, 1 de beraberlik alan Trabzonspor'da hedef; seriyi sürdürmek. Ancak pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç anında hava sıcaklığı -6 derece olacak.

Bu nedenle hem ev sahibi Sivas hem de Trabzonspor yönetimi, mücadelenin gündüze çekilmesi için talepte bulundu. TFF de olumlu yaklaşsa da kulüpler, maç saatinde anlaşamayınca tekrar 20.00'de oynanmasında karar kılındı.

EN SON 2017'DE KAZANMIŞTI
Bordo-mavili takım için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Fırtına, söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!
SON DAKİKA | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın -6 derecede av hesabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA