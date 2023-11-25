SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın -6 derecede av hesabı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte 4 maçın 3'ünü kazanan, 1 de beraberlik alan Trabzonspor'da hedef; seriyi sürdürmek. Ancak pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç anında hava sıcaklığı -6 derece olacak.
Bu nedenle hem ev sahibi Sivas hem de Trabzonspor yönetimi, mücadelenin gündüze çekilmesi için talepte bulundu. TFF de olumlu yaklaşsa da kulüpler, maç saatinde anlaşamayınca tekrar 20.00'de oynanmasında karar kılındı.
EN SON 2017'DE KAZANMIŞTI
Bordo-mavili takım için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Fırtına, söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.