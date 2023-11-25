SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın -6 derecede av hesabı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte 4 maçın 3'ünü kazanan, 1 de beraberlik alan Trabzonspor'da hedef; seriyi sürdürmek. Ancak pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç anında hava sıcaklığı -6 derece olacak.

Bu nedenle hem ev sahibi Sivas hem de Trabzonspor yönetimi, mücadelenin gündüze çekilmesi için talepte bulundu. TFF de olumlu yaklaşsa da kulüpler, maç saatinde anlaşamayınca tekrar 20.00'de oynanmasında karar kılındı.