Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3.5 verdi İlk 11’e girdi
Giriş Tarihi: 26.11.2023

3.5 verdi İlk 11’e girdi

3.5 verdi İlk 11’e girdi
Milli arayı iyi değerlendiren Tanguy Ndombele, bu sürede tam 3 buçuk kilo vermeyi başardı. İdeal kilosuna (81) kavuşan 26 yaşındaki yıldız, teknik direktör Okan Buruk tarafından ödüllendirildi. Fransız orta saha, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı ve Torreira ile birlikte görev yaptı.

%94
İkinci kez bir maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 74 kez topla buluştu, yüzde 94 pas isabet oranı yakalarken, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

SANCHEZ KORKUSU
Galatasaray'da hafif ağrısı olduğu için Abdülkerim Bardakcı, dün Alanyaspor karşısında kadroda yer almazken yerine Kaan Ayhan forma giydi. İkinci yarıda ise Davinson Sanchez, sakatlanarak oyundan çıktı. 79. dakikada yerini Nelsson'a bırakan Kolombiyalı stoperin durumu Manchester United sınavı öncesi endişe yarattı. Oyuncunun net durumu bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

İZLE BENİ AŞKIM
Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmezi Lucas Torreira, dün ısınmaya çıktığı sırada dizi oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile görüntülü konuştu.

ŞANSALAN BİTİREMEDİ!
Karşılaşmanın İkinci yarısında adalesinden sakatlanan orta hakem Ali Şansalan, devam edemedi. Tecrübeli hakem, 56. dakikada yerini dördüncü hakem Yiğit Arslan'a bıraktı.

MUSLERA SABRİ'Yİ GEÇTİ!
Muslera, Alanyaspor maçında 479.kez Galatasaray kalesini korudu. Sarı-kırmızılı formayı 478 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu geçen Uruguaylı 1 numara, kulüp tarihinde en çok oynayan 4.isim oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı güçlendiren altın besin! Direkt hücreleri etkiliyor
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
ARKADAŞINA GÖNDER
3.5 verdi İlk 11’e girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA