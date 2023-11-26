3.5 verdi İlk 11’e girdi

Milli arayı iyi değerlendiren Tanguy Ndombele, bu sürede tam 3 buçuk kilo vermeyi başardı. İdeal kilosuna (81) kavuşan 26 yaşındaki yıldız, teknik direktör Okan Buruk tarafından ödüllendirildi.İkinci kez bir maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 74 kez topla buluştu, yüzde 94 pas isabet oranı yakalarken, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.Galatasaray'da hafif ağrısı olduğu için Abdülkerim Bardakcı, dün Alanyaspor karşısında kadroda yer almazken yerine Kaan Ayhan forma giydi. İkinci yarıda ise79. dakikada yerini Nelsson'a bırakan Kolombiyalı stoperin durumu Manchester United sınavı öncesi endişe yarattı. Oyuncunun net durumu bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacak.Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmezi Lucas Torreira, dün ısınmaya çıktığı sırada dizi oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile görüntülü konuştu.Karşılaşmanın İkinci yarısında adalesinden sakatlanan orta hakem Ali Şansalan, devam edemedi. Tecrübeli hakem, 56. dakikada yerini dördüncü hakem Yiğit Arslan'a bıraktı.Muslera, Alanyaspor maçında 479.kez Galatasaray kalesini korudu. Sarı-kırmızılı formayı 478 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu geçen Uruguaylı 1 numara, kulüp tarihinde en çok oynayan 4.isim oldu.