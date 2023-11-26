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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Ay-yıldızı seviyorum!

Ay-yıldızı seviyorum!

4 maçlık gol hasretini dindiren İcardi, G.Saray TV’ye konuşurken ay-yıldızlı bilekliğini takıp “Türkiye’nin sembolünü çok seviyorum” dedi

Mauro İcardi, milli arada gördüğü tedavi sonrası çıktığı maçta ağları sarsıp 4 maçlık gol hasretini bitirdi. Hafta içi ay-yıldızlı bilekliği ile paylaşım yapan ve büyük beğeni toplayan Arjantinli yıldız karşılaşmadan sonra da aynı bilekliğini koluna taktı. Tangocu, konuyla ilgili ise "Türkiye'de mutluyum. İnsanlar bana çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Ay-yıldızı ve onları çok seviyorum" dedi.

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Ay-yıldızı seviyorum!
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