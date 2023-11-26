Dzeko dinlendi Kartal dinledi!

Boşnak yıldız, milli arada deneyimli hoca ile bol bol görüş alşıverişinde bulundu. Özel izinle Bosna Hersek Milli Takımı'na gitmeyen 37 yaşındaki golcü, Samandıra'da İsmail Kartal ve ekibiyle takımın oyun planı üzerine yönelik yapılan toplantılara katıldı
Fenerbahçe, birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderirken hücum hattında sadece Edin Dzeko, İstanbul'da kaldı ve Samandıra'da çalışmalarına devam etti. Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan izinisteyen 37 yaşındaki futbolcu, ligdekiyoğun temponun ardından dinlenme fırsatıbuldu. Tadic, Szymanski, Ferdi, İrfan Can Kahveci gibi isimlerin milli maçlarda sahne aldığı günlerde Dzeko ise Samandıra'da İsmail Kartal ve ekibi ile sık sık bir araya geldi.
HÜCUM PLANLARI MASAYA YATIRILDI
Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyle oyun ve sistem üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yıldız futbolcu,olgunlaşma aşamasındakiFenerbahçe ataklarındaorta alanda kadargelip, pas istasyonu görevigörüyordu. Ancak son dönemde rakipler buna uyanıp önlem almaya başladı. Toplantılarda, yeni hücum planları masaya yatırıldı.
19
F.Bahçe ile 16 maça çıkan Dzeko, 12 gol, 7 asistle skora 19 kez katkı sağladı.
MERT MÜLDÜR'E FIRSAT DOĞDU
F.Bahçe'nin bugün Karagümrük'le oynayacağı maçta Becao ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına İsmail Kartal karar verecek. Teknik heyet, Osayi'nin yokluğunda Süper Lig'de sadece 72 dakikada forma giyebilen Mert Müldür'e şans tanıyacak.
5
F.Bahçe ile Karagümrük arasında Kadıköy'de oynanan 7 maçta Kanarya 5 kez gülerken Haliç ekibi 1 defa kazandı.