Dzeko dinlendi Kartal dinledi!

Fenerbahçe, birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderirken hücum hattında sadece Edin Dzeko, İstanbul'da kaldı ve Samandıra'da çalışmalarına devam etti.Tadic, Szymanski, Ferdi, İrfan Can Kahveci gibi isimlerin milli maçlarda sahne aldığı günlerde Dzeko ise Samandıra'da İsmail Kartal ve ekibi ile sık sık bir araya geldi.Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyle oyun ve sistem üzerine fikir alışverişinde bulundu.Ancak son dönemde rakipler buna uyanıp önlem almaya başladı. Toplantılarda, yeni hücum planları masaya yatırıldı.F.Bahçe ile 16 maça çıkan Dzeko, 12 gol, 7 asistle skora 19 kez katkı sağladı.F.Bahçe'nin bugün Karagümrük'le oynayacağı maçta Becao ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına İsmail Kartal karar verecek. Teknik heyet, Osayi'nin yokluğunda Süper Lig'de sadece 72 dakikada forma giyebilen Mert Müldür'e şans tanıyacak.F.Bahçe ile Karagümrük arasında Kadıköy'de oynanan 7 maçta Kanarya 5 kez gülerken Haliç ekibi 1 defa kazandı.