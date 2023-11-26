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Giriş Tarihi: 26.11.2023

İstanbulspor’dan ‘Hatay’a geçit yok

İstanbulspor’dan ‘Hatay’a geçit yok

Ligde son sırada yer alan sarı-siyahlı ekip, evinde bordobeyazlıları Loshaj ve Mamadou’nun golleri ile devirdi. Konuk takımın tek sayısı Dadashov’dan (Penaltı) geldi

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'deki ikinci galibiyetini, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenen Hatayspor'dan aldı: 2-1. 26. dakikada Jackson'un direkten dönen topuyla ceza yayı üzerinde buluşan Losjah skoru 1-0 yaptı. 46. dakikada Lamkel Ze, Deli ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alıp yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Dadashov, Hatay'a beraberliği getirdi. 78. dakikada Erce'den dönen şutu tamamlayan Mamadou, İstanbulspor'u ikinci kez öne geçirdi. 90+1'de Oğuzhan Matur, skoru dengeleyen vuruşu yaptı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem, ofsayt kararı verdi.

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İstanbulspor’dan ‘Hatay’a geçit yok
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