İstanbulspor’dan ‘Hatay’a geçit yok

Ligde son sırada yer alan sarı-siyahlı ekip, evinde bordobeyazlıları Loshaj ve Mamadou’nun golleri ile devirdi. Konuk takımın tek sayısı Dadashov’dan (Penaltı) geldi
İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'deki ikinci galibiyetini, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenen Hatayspor'dan aldı: 2-1. 26.dakikada Jackson'un direktendönen topuyla ceza yayıüzerinde buluşan Losjahskoru 1-0 yaptı. 46. dakikada Lamkel Ze, Deli ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alıp yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Dadashov, Hatay'a beraberliği getirdi. 78. dakikada Erce'den dönen şutu tamamlayan Mamadou, İstanbulspor'u ikinci kez öne geçirdi. 90+1'de Oğuzhan Matur,skoru dengeleyen vuruşuyaptı. Ancak VAR uyarısıylapozisyonu inceleyen hakem,ofsayt kararı verdi.