ManU aşkına

Sahaya ilk 11'de çıkan Mertens, farklı galibiyette başrolü oynadı. Belçikalı oyuncu, İcardi'nin golünde asist yaparken attığı 2 golle de alkışları topladı. 36 yaşındaki oyuncu ayrıca Süper Lig'de hem asist hem gol katkısı yaptığı iki maçı da Alanya'ya karşı oynadı. 18 Nisan 2023'te 4-1 kazanılan maçta da Mertens 1 gol-1 asist katkısı vermişti. Deneyimli oyuncuyuseçen taraftarlar, Mertens'i tribüne çağırdı.Süper Lig'de evinde oynadığı son 23 maçta Aslan hiç yenilmedi. Bu sezon kendi taraftarı önünde 6 maçı da galip bitiren sarı-kırmızılılar, toplamda ise Rams Park'taSon haftalardaki çıkışı ile ilk 11'deki yerini garantileyen Wilfried Zaha dün de boş geçmedi. Fildişili oyuncu, üst üste 4. Süper Lig maçında da ağları sarsarken bu sezon ligde toplamda 5 gole ulaştı.Bu sezon evinde oynadığı altı Süper Lig maçını da kazanan G.Saray, 2004/05'ten bu yana ilk kez bir sezona iç sahada 6'da 6 yaparak başladı.Alanya'da ikinci maçına çıkan Fatih Tekke, "Kulübe zarar vermek için gelmedim.Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım! Yönetimle konuşup bunu düşüneceğim" diyerek istifa sinyali verdi.