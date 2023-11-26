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Giriş Tarihi: 26.11.2023

ManU aşkına

ManU aşkına

37’de perdeyi Icardi açtı. Mertens 45’te şık golüyle gözlerdeki pası silerken 59’da yeniden sahne alıp farkı açtı. Kapanış ise 70’te Zaha’dan geldi... Sarıkırmızılılar, Manchester United maçı provasını 4-0’lık net galibiyetle yaptı. Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

MERTENS ŞOV
Sahaya ilk 11'de çıkan Mertens, farklı galibiyette başrolü oynadı. Belçikalı oyuncu, İcardi'nin golünde asist yaparken attığı 2 golle de alkışları topladı. 36 yaşındaki oyuncu ayrıca Süper Lig'de hem asist hem gol katkısı yaptığı iki maçı da Alanya'ya karşı oynadı. 18 Nisan 2023'te 4-1 kazanılan maçta da Mertens 1 gol-1 asist katkısı vermişti. Deneyimli oyuncuyu 'maçın adamı' seçen taraftarlar, Mertens'i tribüne çağırdı.

23 MAÇLIK DEV SERİ
Süper Lig'de evinde oynadığı son 23 maçta Aslan hiç yenilmedi. Bu sezon kendi taraftarı önünde 6 maçı da galip bitiren sarı-kırmızılılar, toplamda ise Rams Park'ta 21 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 maçlık seri yakaladı.

ZAHA'NIN BOŞU YOK!
Son haftalardaki çıkışı ile ilk 11'deki yerini garantileyen Wilfried Zaha dün de boş geçmedi. Fildişili oyuncu, üst üste 4. Süper Lig maçında da ağları sarsarken bu sezon ligde toplamda 5 gole ulaştı.

6
Bu sezon evinde oynadığı altı Süper Lig maçını da kazanan G.Saray, 2004/05'ten bu yana ilk kez bir sezona iç sahada 6'da 6 yaparak başladı.

TEKKE'DEN İSTİFA SİNYALİ
Alanya'da ikinci maçına çıkan Fatih Tekke, "Kulübe zarar vermek için gelmedim. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım! Yönetimle konuşup bunu düşüneceğim" diyerek istifa sinyali verdi.

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