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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Muhteşem ikili nihayet bir arada

Ogün ŞAHİNOĞLU
Muhteşem ikili nihayet bir arada
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüleri, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sahalara geri dönüyor. Son 4 resmi maçta hastalık ve sakatlık sebepleriyle görev alamayan Aboubakar ile Başakşehir maçında adale sakatlığından sahada olamayan Cenk Tosun, Samsunspor ile bugün oynanacak zorlu mücadelede 11'de görev alacak. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise 4 maç aranın ardından 11'deki yerine dönecek. Chamberlain ve Colley'in de as kadroda yer alması bekleniyor.

KARTAL'IN 10 EKSIĞI VAR
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları devam eden isimler. Ayrıca özel maskeyle idmanlara çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ağrıları sürerken Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'ın idman eksiği bulunuyor. Siyah-beyazlılarda bu futbolcuların yanı sıra Ante Rebic de kart cezalısı.

ADALI: TEPKİ TFF'DEKİ DELEGEDEN BAŞLAR
Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları derneği üyeleriyle bir araya gelen Serdal Adalı, projelerini salı günü açıklayacağını söyledi. Beşiktaş'ın mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı gerilim hakkında konuşan Adalı, "Masaya vurma işi, TFF'ye tepki gösterme işi TFF yönetiminden yer alan delegemizden başlar. Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar" dedi. Adalı, Anıtkabir'e ziyarette de bulundu.

ARAT: TROL HESABIM YOK, BEŞİKTAŞLILAR VAR
Hasan Arat, Konya'da siyah-beyazlı taraftarlar ve kongre üyeleriyle buluşurken "Benim trol hesabım yok. Beşiktaşlılar var. Bazıları buraya çok para harcıyorlar, anketleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Ancak gerçek Beşiktaşlılarla baş edemezler" ifadelerini kullandı. Arat, şöyle devam etti: "Beşiktaşlı eski TFF Başkanı, 1.5 sene sonra gelecek diye insanlara yazı yazıyorlar. Yazsınlar, nafile... Ben Hasan Arat'ım, kimseden icazet almadım. Onu getiririm, bunu getiririm diyorlar. Beşiktaş olmasa sizi kim tanır."

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Muhteşem ikili nihayet bir arada
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