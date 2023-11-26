Muhteşem ikili nihayet bir arada

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüleri, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sahalara geri dönüyor.Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise 4 maç aranın ardından 11'deki yerine dönecek. Chamberlain ve Colley'in de as kadroda yer alması bekleniyor.Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları derneği üyeleriyle bir araya gelen Serdal Adalı, projelerini salı günü açıklayacağını söyledi. Beşiktaş'ın mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı gerilim hakkında konuşan Adalı, "Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar" dedi. Adalı, Anıtkabir'e ziyarette de bulundu.Hasan Arat, Konya'da siyah-beyazlı taraftarlar ve kongre üyeleriyle buluşurken "Benim trol hesabım yok. Beşiktaşlılar var. Bazıları buraya çok para harcıyorlar,Ancak gerçek Beşiktaşlılarla baş edemezler" ifadelerini kullandı. Arat, şöyle devam etti: "Beşiktaşlı eski TFF Başkanı, 1.5 sene sonra gelecek diye insanlara yazı yazıyorlar. Yazsınlar, nafile...Onu getiririm, bunu getiririm diyorlar. Beşiktaş olmasa sizi kim tanır."