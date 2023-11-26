Muhteşem ikili nihayet bir arada

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüleri, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sahalara geri dönüyor. Son 4 resmi maçta hastalıkve sakatlık sebepleriyle görev alamayanAboubakar ile Başakşehirmaçında adale sakatlığındansahada olamayan Cenk Tosun,Samsunspor ile bugün oynanacakzorlu mücadelede 11'de görev alacak. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise 4 maç aranın ardından 11'deki yerine dönecek. Chamberlain ve Colley'in de as kadroda yer alması bekleniyor.
KARTAL'IN 10 EKSIĞI VAR
Beşiktaş'ta Eric Bailly,Milot Rashica, DanielAmartey, RachidGhezzal, Jean Onanave Emrecan Uzunhansakatlıkları devameden isimler. Ayrıcaözel maskeyle idmanlaraçıkan BakhtiyorZaynutdinov'un ağrılarısürerken Tayyip TalhaSanuç ve Salih Uçan'ınidman eksiği bulunuyor.Siyah-beyazlılardabu futbolcuların yanısıra Ante Rebic de kartcezalısı.
ADALI: TEPKİ TFF'DEKİDELEGEDEN BAŞLAR
Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları derneği üyeleriyle bir araya gelen Serdal Adalı, projelerini salı günü açıklayacağını söyledi. Beşiktaş'ın mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı gerilim hakkında konuşan Adalı, "Masaya vurma işi, TFF'yetepki gösterme işi TFF yönetimindenyer alan delegemizden başlar. Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar" dedi. Adalı, Anıtkabir'e ziyarette de bulundu.
ARAT: TROL HESABIMYOK, BEŞİKTAŞLILAR VAR
Hasan Arat, Konya'da siyah-beyazlı taraftarlar ve kongre üyeleriyle buluşurken "Benim trol hesabım yok. Beşiktaşlılar var. Bazıları buraya çok para harcıyorlar, anketleri manipüleetmeye çalışıyorlar. Ancak gerçek Beşiktaşlılarla baş edemezler" ifadelerini kullandı. Arat, şöyle devam etti: "Beşiktaşlı eski TFF Başkanı, 1.5 sene sonra gelecek diye insanlara yazı yazıyorlar. Yazsınlar, nafile... Ben Hasan Arat'ım, kimsedenicazet almadım. Onu getiririm, bunu getiririm diyorlar. Beşiktaş olmasa sizi kim tanır."