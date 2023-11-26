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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Samorodov’a yakın markaj

YUNUS EMRE SEL
Samorodov’a yakın markaj

Trabzonspor scout ekibi, Kazakistanlı kanat forveti takibe aldı. Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren bordomavili kulüpte izleme komitesi, Aktobe forması giyen 21 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor verdi

Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor, bir yandan lig yarışında yeniden kendini göstermeye çabalarken bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Hem devre arası hem de gelecek sezon için oyuncu bakan bordo-mavililerin scout ekibi, milli arada birçok maçı izledi ve Slovenya-Kazakistan karşılaşmasında forma giyen Kazak oyuncu Maksim Samorodov'u listeye aldı. Kazak haber sitesi Vesti. kz'nin verdiği haberde, Türk yetkililerin bu maçta iki Kazak oyuncuyu incelediği ve Samorodov'a odaklandığı kaydedildi. Teknik ekibin de onay verdiği 21 yaşındaki yetenek için aktif görüşlere başlandığı ifade edildi. Kazakistan ekibi Aktobe forması giyen genç yıldız adayı, bu sezon liginde 24 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

KİMDİR?
Ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak görev alabilen Maksim Samorodov, altyapısından yetiştiği Aktobe'de forma giyiyor. Piyasa değeri 900 bin Euro olan 21 yaşındaki futbolcu, 12 kez Kazakistan Milli Takımı'nda oynadı.

ONUACHU'NUN GÖZÜ SİVAS'TA
Trabzonspor formasıyla son 2 maçta 3 gol atan ve 8 karşılaşmada ağları 6 kez sarsan Paul Onuachu, yarınki Sivasspor karşılaşmasını iple çekiyor. 2.01 metrelik dev forvet, gollerine devam edip takımını yukarıya taşımayı arzuluyor. Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan ve attığı gollerle görevini en iyi şekilde yapan 29 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak iyi bir hava yakaladık ve durmaya niyetimiz yok" diyerek arkadaşlarını da kamçılıyor. Onuachu'nun gayreti genç oyunculara da örnek gösteriliyor.

AVCI'DAN TAKIMA TALİMAT
Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

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Samorodov’a yakın markaj
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