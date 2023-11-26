Samorodov’a yakın markaj

Trabzonspor scout ekibi, Kazakistanlı kanat forveti takibe aldı. Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren bordomavili kulüpte izleme komitesi, Aktobe forması giyen 21 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor verdi
Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor, bir yandan lig yarışında yeniden kendini göstermeye çabalarken bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Hem devre arası hem de gelecek sezon için oyuncu bakan bordo-mavililerin scout ekibi, milli arada birçok maçı izledi ve Slovenya-Kazakistan karşılaşmasında forma giyen Kazak oyuncu Maksim Samorodov'u listeye aldı. Kazakhaber sitesi Vesti.kz'nin verdiğihaberde, Türkyetkililerin bumaçta iki Kazak oyuncuyuincelediği ve Samorodov'aodaklandığı kaydedildi. Teknik ekibin de onay verdiği 21 yaşındaki yetenek için aktif görüşlere başlandığı ifade edildi. Kazakistan ekibiAktobe forması giyen gençyıldız adayı, bu sezon liginde24 maçta 5 gol, 4 asistlikperformans sergiledi.
KİMDİR?
Ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak görev alabilen Maksim Samorodov, altyapısından yetiştiği Aktobe'de forma giyiyor. Piyasa değeri 900 bin Euro olan 21 yaşındaki futbolcu, 12 kez Kazakistan Milli Takımı'nda oynadı.
ONUACHU'NUN GÖZÜ SİVAS'TA
Trabzonspor formasıyla son 2 maçta 3 gol atan ve 8 karşılaşmada ağları 6 kez sarsan Paul Onuachu, yarınki Sivasspor karşılaşmasını iple çekiyor. 2.01 metrelik dev forvet, gollerine devam edip takımını yukarıya taşımayı arzuluyor. Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan ve attığı gollerle görevini en iyi şekilde yapan 29 yaşındaki oyuncu, "Takımolarak iyi bir hava yakaladıkve durmaya niyetimiz yok"diyerek arkadaşlarını dakamçılıyor. Onuachu'nun gayreti genç oyunculara da örnek gösteriliyor.
AVCI'DAN TAKIMA TALİMAT
Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.