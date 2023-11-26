Samorodov’a yakın markaj

Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor, bir yandan lig yarışında yeniden kendini göstermeye çabalarken bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Hem devre arası hem de gelecek sezon için oyuncu bakan bordo-mavililerin scout ekibi, milli arada birçok maçı izledi ve Slovenya-Kazakistan karşılaşmasında forma giyen Kazak oyuncu Maksim Samorodov'u listeye aldı.Teknik ekibin de onay verdiği 21 yaşındaki yetenek için aktif görüşlere başlandığı ifade edildi.Ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak görev alabilen Maksim Samorodov, altyapısından yetiştiği Aktobe'de forma giyiyor. Piyasa değeri 900 bin Euro olan 21 yaşındaki futbolcu, 12 kez Kazakistan Milli Takımı'nda oynadı.Trabzonspor formasıyla son 2 maçta 3 gol atan ve 8 karşılaşmada ağları 6 kez sarsan Paul Onuachu, yarınki Sivasspor karşılaşmasını iple çekiyor. 2.01 metrelik dev forvet, gollerine devam edip takımını yukarıya taşımayı arzuluyor. Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan ve attığı gollerle görevini en iyi şekilde yapanOnuachu'nun gayreti genç oyunculara da örnek gösteriliyor.Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.