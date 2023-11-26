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Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:27

Samsunspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Beşiktaş ilk 11’ler belli oldu | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda ligin 19. sırasında bulunan Samsunspor'a konuk oluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Siyah-Beyazlılar'da 10 eksik bulunuyor. Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde yeniden zirve hesapları yapıyor. Samsunspor ise bu kritik karşılaşmayı kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Maç öncesinde Beşiktaş 22 puanla 5, Samsunspor ise 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Tirpan, Satka, Van Drongelen, Soner G., Soner A., Tait, Ntcham, Holse, Emre, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

KARTAL'IN 10 EKSİĞİ VAR
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları devam eden isimler. Ayrıca özel maskeyle idmanlara çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ağrıları sürerken Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'ın idman eksiği bulunuyor. Kartal'da bu futbolcuların yanı sıra Ante Rebic de kart cezalısı...

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Samsunspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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