Samsunspor Beşiktaş ilk 11’ler belli oldu | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde yeniden zirve hesapları yapıyor. Samsunspor ise bu kritik karşılaşmayı kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Maç öncesinde Beşiktaş 22 puanla 5, Samsunspor ise 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Tirpan, Satka, Van Drongelen, Soner G., Soner A., Tait, Ntcham, Holse, Emre, Ercan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

KARTAL'IN 10 EKSİĞİ VAR

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları devam eden isimler. Ayrıca özel maskeyle idmanlara çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ağrıları sürerken Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'ın idman eksiği bulunuyor. Kartal'da bu futbolcuların yanı sıra Ante Rebic de kart cezalısı...