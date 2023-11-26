UEFA ve FIFA çifte standart uyguluyor

İşgalci İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı katliam ve soykırım, futbolun evrensel yönetimi tarafından da iki yüzlü şekilde değerlendirildi. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş,"UEFA ve FIFA'nın varlığının sorgulanması gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamazTürkiye, Afrin Harekâtı'nı yaptığında milli maçta asker selamı veren sporcularımıza UEFA tarafından soruşturma açıldı. Oysa İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve katliamını ise bu kuruluşlar görmezden geliyor.İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Filistin'e destek sloganları atınca kulüp, UEFA tarafından cezalandırıldı. İsrailli sporcular açıktan Gazze savaşını destekliyorlar. Ama hiçbir ceza verilmiyor.Bu spor takımının internet sitesindeyazılı bir pankart asılı.Ama bunlar ceza almıyor."Avukat Yaşar Baş, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: "Ortada mafya düzeni var ve İsrail'in yanında yer alıyor. Hukuksuzluğa karşı direniş göstermek lazım. Yoksa hukuksuzluk kaderiniz olur. Dünya ve Türkiye'de spor takımlarının ses çıkarması lazım ama kimse bu başkaldırıyı yapamıyor. UEFA ve FIFA'nın gücü düzenledikleri turnuvalardan geliyor. Boykotla 'Bu turnuvalara katılmayın' demek için alternatif turnuvalar düzenlenmeli. Türkiye, daha kuvvetli alternatif organizasyonlar yapmalı. Bu gerçekleşirse 'Dünya 5'ten büyüktür' gibi UEFA ve FIFA karşısında büyük bir proje oluşturulmuş olur."