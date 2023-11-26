UEFA ve FIFA çifte standart uyguluyor

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, SABAH'a konuştu: "İki kurum da, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uyguladığı yaptırımları İsrail'e karşı sergilemedi. Ayrıca İsrail'in vahşetini destekleyen sporculara da hiçbir işlem yapılmadı"
İşgalci İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı katliam ve soykırım, futbolun evrensel yönetimi tarafından da iki yüzlü şekilde değerlendirildi. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, hem hukukihem de vicdani açıdan budurumun ikilemini anlatıp, önerileriniSABAH'a açıkladı: "UEFA ve FIFA'nın varlığının sorgulanması gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz Rus takımlarınınve sporcularının Avrupa, DünyaŞampiyonaları ve Olimpiyatlar dâhiltüm uluslararası müsabakalara katılmasıyasaklandı. Türkiye, Afrin Harekâtı'nı yaptığında milli maçta asker selamı veren sporcularımıza UEFA tarafından soruşturma açıldı. Oysa İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve katliamını ise bu kuruluşlar görmezden geliyor. Söz konusu İsrail oluncadesteklemeyenleri de cezalandırıyor.
SAVAŞ ÇAĞRISI YAPIYORLAR
İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Filistin'e destek sloganları atınca kulüp, UEFA tarafından cezalandırıldı. İsrailli sporcular açıktan Gazze savaşını destekliyorlar. Ama hiçbir ceza verilmiyor. Aramicede 'Maccabi' çekiçdemek. Aynı zamanda İsrail askerleriiçin kullanılan bir unvandır.İsrail takımlarının bir bölümününunvanı 'Maccabi'dir. Maccabi TelAviv en meşhuru. Bu spor takımının internet sitesinde 'Devlet bir cephe,millet bir ordudur' yazılı bir pankart asılı. İsrail Milli Takımı'nın kaptanıEran Zahavi her maç öncesindeve sonrasında sahaya İsrail ordusuiçin çıktıklarını söylüyor. Ama bunlar ceza almıyor."
TÜRKİYE, ALTERNATİF TURNUVALAR DÜZENLESİN
Avukat Yaşar Baş, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: "Ortada mafya düzeni var ve İsrail'in yanında yer alıyor. Hukuksuzluğa karşı direniş göstermek lazım. Yoksa hukuksuzluk kaderiniz olur. Dünya ve Türkiye'de spor takımlarının ses çıkarması lazım ama kimse bu başkaldırıyı yapamıyor. UEFA ve FIFA'nın gücü düzenledikleri turnuvalardan geliyor. Boykotla 'Bu turnuvalara katılmayın' demek için alternatif turnuvalar düzenlenmeli. Türkiye, daha kuvvetli alternatif organizasyonlar yapmalı. Bu gerçekleşirse 'Dünya 5'ten büyüktür' gibi UEFA ve FIFA karşısında büyük bir proje oluşturulmuş olur."