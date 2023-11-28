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Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:22

Beşiktaş'ın stadını martılar bastı

Beşiktaş’ın stadını martılar bastı

Denize çok yakın bulunan Tüpraş Beşiktaş Stadı'nın çatısına martılar istila etti. Stadın çatısına konan martıların doğal ihtiyaçlarından kaynaklanan pislikleri, asitli bir madde olduğu için örtüye zarar verdi. Bu nedenle kuş kovucu sistem denendi. Bu kez çevre oteller itiraz ettiği için vazgeçildi.

Beşiktaş Kulübü'nün evi olarak kabul edilen ve taraftarların ''Kartal Yuvası'' adıyla tanımladıkları Tüpraş Beşiktaş Stadı'nın membran çatısı, deniz kıyısında yaşayan martıların istilasına uğradı. Martıların doğal ihtiyaçlarını giderirken oluşturdukları kuş pislikleri, asetik özellikleri nedeniyle çatıyı yer yer deldi. Bu durum, biletli seyircilerin yağmur ve kar yağışından rahatsız olmalarına yol açtı.

"BAŞ SORUMLUSU MARTILAR"
Stadın proje Mimarı Bünyamin Derman konuyla ilgili konuşurken, şaşkınlık yaratan bir açıklama yaptı ve "Bizim Kartal Yuvası'nı maalesef martılar bastı. Membran çatıdaki deliklerin baş sorumlusu martılar" dedi.

Sözlerine devam eden Derman şunları anlattı:

"Beşiktaş Tüpraş Stadı, bilindiği üzere İstanbul'da denize en yakın futbol tesisidir. O nedenle kıyıdan karaya deniz kuşu hareketlerinde önemli bir durak konumundadır. Martılar sürü halinde çatıya konup dinlenirken doğal ihtiyaçlarını da gidermekte, membran çatı kuş pislikleriyle kirlenmektedir. Kuş pisliği ise yoğun asitli bir maddedir ve kimyasal olarak yıpratıcı, delici etkisi vardır. Bu durumu önlemek üzere kuş kovucu ses sistemlerini denedik. Ancak çevredeki oteller, gürültü olmadığı halde, anlamadığımız nedenlerle itiraz ettiler. Vazgeçildi. Membran çatıda üst örtünün değişmesi gerekiyor. Ayrıca önceki dönem sponsorunun gerekli incelemeyi yaparak tedbir almadan membran üzerine reklam yazısı koydurması da zararlı olmuştur. Dahası, stadın ciddi bakım çalışmalarına ihtiyacı vardır. Kongreden sonra seçilecek yeni Beşiktaş Yönetimi'nin bu konuda ihmal göstermemesi gerekir." (Milliyet)

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Beşiktaş'ın stadını martılar bastı
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