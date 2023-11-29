Fenerbahçe’de King’e son şans! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek tekrar liderliğe yükselen Fenerbahçe, perşembe günü Danimarka ekibi Nordsjælland'a konuk olacak.
F.BAHÇE'DE SOL KANAT TAKVİYESİ ŞİMDİLİK İPTAL
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ocak ayı için yönetimden kanat forvet, stoper ve 6 numara transferi istemişti. Ancak sol kanada yapılacak takviye şimdilik askıya alındı.
YERİNE GELECEK İSİM ŞİMDİDEN BELLİ OLDU
Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak. Bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi. Ajax altyapısından yetişen ve Rus ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, bu sezon 19 maçta 7 gol ve 8 asiste oynadı.