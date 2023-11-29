Fenerbahçe’de King’e son şans! Yerine gelecek isim şimdiden belli

YERİNE GELECEK İSİM ŞİMDİDEN BELLİ OLDU

Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak. Bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi. Ajax altyapısından yetişen ve Rus ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, bu sezon 19 maçta 7 gol ve 8 asiste oynadı.