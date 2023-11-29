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Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:43 Son Güncelleme: 29.11.2023 11:46

Fenerbahçe'de King'e son şans! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Fenerbahçe’de King’e son şans! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve yavaş yavaş sahalara dönen 31 yaşındaki futbolcu, bekleneni verebilirse ara dönemde sola yeni isim alınmayacak. Sadece stoper ve ön libero takviyesi olacak

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek tekrar liderliğe yükselen Fenerbahçe, perşembe günü Danimarka ekibi Nordsjælland'a konuk olacak.

F.BAHÇE'DE SOL KANAT TAKVİYESİ ŞİMDİLİK İPTAL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ocak ayı için yönetimden kanat forvet, stoper ve 6 numara transferi istemişti. Ancak sol kanada yapılacak takviye şimdilik askıya alındı.

KING'E SON ŞANS

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek.

YERİNE GELECEK İSİM ŞİMDİDEN BELLİ OLDU

Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak. Bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi. Ajax altyapısından yetişen ve Rus ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, bu sezon 19 maçta 7 gol ve 8 asiste oynadı.

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Fenerbahçe'de King'e son şans! Yerine gelecek isim şimdiden belli
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