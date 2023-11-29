Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:16

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı

AA
Fenerbahçe’de Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında baldırına diz darbesi alan Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer buldu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
OYAK ve TCC dev ortaklığı yeniledi! 740 milyon dolarlık anlaşma
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Büyük Musk, küçük düşünme
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA