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Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:30 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:33

Icardi'nin gol sevinci müziği değişti! Aleyna Tilki sürprizi...

Icardi’nin gol sevinci müziği değişti! Aleyna Tilki sürprizi...

Şampiyonlar Ligi'denki temsilcimiz Galatasaray bugün evinde Manchester United'ı konuk edecek. Maç öncesi Galatasaray cephesinde sürpriz yaşanıyor. Cimbom, golcüsü Icardi'nin gol sevincinde çalınan şarkıyı değiştirme kararı aldı ve yeni şarkı için Aleyna Tilki'den izin istedi.

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Manchester United'ı konuk edecek.

G.SARAY'DAN YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Galatasaray yönetimi, golcüsü Mauro Icardi'nin gol sevincinde çalan şarkı için sürpriz karar aldı. Galatasaray, "Aşkın Olayım" şarkısı yerine Aleyna Tilki'nin şarkısı olan "Başıma Belasın" parçasını çalma kararı aldı.

ALEYNA TİLKİ'DEN GEREKLİ İZİN ALINDI

Yönetim, Aleyna Tilki'yi arayarak şarkı için izin istedi ve ünlü şarkıcı da bu isteği geri çevirmeyerek izin verdi. Mauro Icardi, Manchester United karşılaşmasında fileleri havalandırması durumunda RAMS Park'ta Aleyna Tilki'nin "Başıma Belasın" şarkısının çalması bekleniyor.

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Icardi'nin gol sevinci müziği değişti! Aleyna Tilki sürprizi...
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