Icardi’nin gol sevinci müziği değişti! Aleyna Tilki sürprizi...

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Manchester United'ı konuk edecek.
ALEYNA TİLKİ'DEN GEREKLİ İZİN ALINDI
Yönetim, Aleyna Tilki'yi arayarak şarkı için izin istedi ve ünlü şarkıcı da bu isteği geri çevirmeyerek izin verdi. Mauro Icardi, Manchester United karşılaşmasında fileleri havalandırması durumunda RAMS Park'ta Aleyna Tilki'nin "Başıma Belasın" şarkısının çalması bekleniyor.