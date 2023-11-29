Rıza Çalımbay açıkladı! "Bazı arkadaşlarımızı oynatmak istemiyoruz"

"DANIEL AMARTEY BİRAZ ÖNCE GELDİ, KASIĞINDA PROBLEM VARMIŞ"

Daniel Amartey'in iyileşme sürecinde olduğunu ancak kasığında problem yaşadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Daniel zaten sakattı ama biraz iyileşmişti. Belki oynayabilirim demişti. Biraz önce geldi, kasığında problem varmış. Aytuğ'u zaten kadroya geliyoruz. Genç oyuncuların böyle maçlarda ilk defa oynayacak olması onları da belki zor duruma düşürebilir. İnşallah onlar da verilen şansı iyi bir şekilde değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

"GELEN KİŞİYE DESTEK VERİLDİĞİNDE BURADA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUR BENCE"

Kulübün başkanlığına aday olan iki ismin de kendisine verdiği destekten dolayı memnun olduğunu belirten Çalımbay, "İki başkan adayı da camiamızın büyüklerinden. Samet Ağabey benim kaptanımdı. Ondan kaptanlığı almıştım. Feyyaz ile yıllarca beraber oynadık. Burası bence bir aile oldu. Bu güzel bir şey. Gelen kişiye destek verildiğinde burada çok güzel şeyler olur bence" şeklinde konuştu.

"İLK GELDİĞİMİZDE OYUNCULARIN ANTRENMANLARDA YÜZÜ GÜLMÜYORDU"

Sakaryaspor maçı dahil oynadıkları üç maçta aldıkları üç galibiyetin oyunculara öz güven aşıladığını belirten tecrübeli teknik adam, "İlk geldiğimizde oyuncular antrenmana geldiğinde yüzleri gülmüyordu, idmanda isteksizlerdi. Biz ilk olarak orayı düzelttik. Şimdi herkes mükemmel şekilde antrenmanı yapıyor. Aldığımız galibiyetler de bizim için çok iyi. Sakaryaspor maçı dahil oynadığımız üç maçta futbolcular öz güven kazandılar. İki hafta sonra hepsi çok daha iyi yerlere gelecek. Bizim zamanımız da yok. Bir sürü maç oynayacağız. Bu zaman zarfında sakatlarımız iyileşirse daha iyi olacağız. Beşiktaş takımında başkan gidebilir, antrenör gidebilir ama hedefi her zaman şampiyonluktur, yukarıya gitmektir" diyerek sözlerini noktaladı.