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Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:02 Son Güncelleme: 29.11.2023 17:21

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek

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Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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