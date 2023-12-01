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Giriş Tarihi: 1.12.2023

TFF ‘play-off’ dedi

TFF ‘play-off’ dedi

Federasyon gündemi meşgul eden playoff’la ilgili iddiaları dün yaptığı açıklamayla doğruladı

Uzun zamandır Süper Lig'de play-off sisteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiren TFF yönetimi, dün Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda bu kararını resmen başkanlara iletti. Böylece bir süredir gündemi meşgul eden play-off'la ilgili iddialar da doğrulanmış oldu. TFF'nin kulüplere "Yayın gelirlerinizin artmasını istiyorsanız, play-off sisteminin uygulanmasını doğru buluyoruz" dediği öğrenildi. Federasyon, kulüplerin konuyu görüşüp kendilerine yazılı dönüş yapılmasını istedi. TFF dün akşam resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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TFF ‘play-off’ dedi
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