TFF ‘play-off’ dedi

Uzun zamandır Süper Lig'de play-off sisteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirenBöylece bir süredir gündemi meşgul eden play-off'la ilgili iddialar da doğrulanmış oldu. TFF'nin kulüpleredediği öğrenildi.TFF dün akşam resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını