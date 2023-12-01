TFF ‘play-off’ dedi

Federasyon gündemi meşgul eden playoff’la ilgili iddiaları dün yaptığı açıklamayla doğruladı
Uzun zamandır Süper Lig'de play-off sisteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiren TFF yönetimi, dünKulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda bu kararınıresmen başkanlara iletti. Böylece bir süredir gündemi meşgul eden play-off'la ilgili iddialar da doğrulanmış oldu. TFF'nin kulüplere "Yayın gelirlerinizin artmasını istiyorsanız,play-off sisteminin uygulanmasını doğru buluyoruz" dediği öğrenildi. Federasyon, kulüplerinkonuyu görüşüp kendilerine yazılı dönüş yapılmasınıistedi. TFF dün akşam resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "29 Kasım 2023 tarihindeyayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımızuzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da iseKulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarsonucunda, içinde play-off müsabakalarınında bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini,öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerinesunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktansonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."