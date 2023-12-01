Trabzonspor Başkan Yardımcısı Faruk Hacıhaliloğlu: Nwakaeme gidince kızım bana küstü

Trabzonspor Yatırımlar ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Faruk Hacıhaliloğlu, kulüp dergisine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatını adeta kulübe adadığını söyleyen Hacıhaliloğlu, yönetime geldikleri günden beri canla başla çalıştıklarının altını çizerek, "Artık, asbaşkan olduğu dönemde perdenin önünde arkasında maddi ve manevi anlamda kulübe büyük hizmetler veren ve bugün de aynı şevkle hiç durmadan çalışan Başkanımız Ertuğrul Doğan'la yolumuza edindiğimiz tecrübeler ile daha bir donanımlı olarak devam ediyoruz. Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli; Ertuğrul Doğan tam bir Trabzonspor aşığı. Kendisine bu anlayış ve davranışı için teşekkür ediyorum. Çünkü böylesine maddi ve manevi ağırlığı çok büyük olan bu yükü taşıyacak kimse kolay kolay çıkmadı, çıkmaz gibi de gözüküyor. Büyük bir sorumluluk aldı. İki dönemdir işinden, aşından, eşinden, çocuklarından zaman ayırdı, zaman çaldı, kendisini Trabzonspor'a adadı. Gerçekten zor bir tercih, kolay kolay yapılamayacak bir iş. Hatta çok ağır bir yük. Bizi başkanımızın bu tavrı, tercihi öylesine teşvik ediyor ki, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çaba gösteriyoruz. Ekip olarak birbirimize inandığımız, güvendiğimiz için bu yolda canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIZIM BANA KÜS GİTTİ!"

Bordo-mavili takımın eski oyuncularından Nwakaeme'nin ayrıldığı dönemde yaşadığı ilginç bir olayı da anlatan Hacıhaliloğlu, "Söz konusu Trabzonsporluluk olduğunda, 'anadan oğula, babadan çocuğa geçen' diye tarif yapılır ya… Benim çocuklarım benden de fanatik Trabzonsporlu oldular. Oğlum Murat da benim gibi Trabzonspor'la yatar, kalkar ve yaşar adeta. Kızım Zeynep'le bir anım var. Kızım şampiyonluğumuzda payı büyük olan Nwakaeme'nin takımdan ayrıldığını duyunca yanıma geldi ve 'Baba, Nwakaeme'nin gitmesine izin vermeyin' diye adeta yalvardı. Ben ne kadar durumu anlatmaya çalıştım ise de anlamak istemedi, dinlemek de. Hatta uzun bir süre de benimle küs gitti. Sonra sakinleşince gerçekleri öğrenip boynuma sarılarak bana hak verdi" dedi.

"GÜVENİLİR BİR TAKIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Zor bir süreçten geçtiklerini buna karşın Trabzonspor'u güvenilir ve başarılı bir takım yapmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Hacıhaliloğlu şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin endişesi olmasın, başaracağız. Çalışkan ve uyumlu bir ekibe sahip olduğumuz için umut doluyuz. Yeni ve verimli projelerle kulübün önünü açmaya, yolunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için net ve kararlı adımlar atıyoruz. Onun için; 'Trabzonspor sevdalılarının içi rahat olsun' diyorum. Herkes şunu bilsin, şuna inansın: Trabzonspor her daim güçlüdür. Bu güçten aldığımız güvenle diyoruz ki; Trabzonspor saha içinde başarılı bir takım. Şunu çok net olarak bilerek söylüyorum: Taraftarın gönülden sahip çıktığı bir kulüpte, takımda başarı mutlaka gelir. Yönetenler daha başarılı olur, çünkü başarı hep birlikte gelir" (DHA)