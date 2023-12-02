Garry Rodrigues’ten Emre Belözoğlu’na övgü, Beşiktaş’a gözdağı

"EMRE HOCA SAHA KENARINDA ADETA BİR ÖĞRETMEN GİBİ"

Garry Rodrigues, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle takımın havasının değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emre hocayla çalışmak gerçekten çok büyük bir öncelik. Kendisi harika bir futbolsever. Kendisiyle futbola duyduğumuz tutkunun aynı seviyede olması benim performansımı artırıyor. Kendisini bir hoca olarak çok seviyorum. Sadece saha içindeki taktikleri değil, saha dışında bize mental olarak yaklaşımı gerçekten çok pozitif. Kendisi her zaman gelişmemiz için bizi sınırlarımıza kadar zorluyor. Tecrübeli oyuncular için futbol aşkının geri dönmesine sebep oluyor. Emre hoca saha kenarında adeta bir öğretmen gibi futbolun gerçekten kritik noktalarını hem genç oyunculara hem de biz tecrübeli oyunculara öğretme gayretinde. Futbola karşı bu öğretici yaklaşımı sayesinde gerçekten performansımızın arttığını düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımda da bu pozitif gelişmeyi görebilirsiniz. Kendisinin bize aşıladığı tutku ve kazanma isteğiyle performansımızın her geçen hafta arttığını düşünüyorum. Bundan dolayı kendisiyle aynı takımda olmak bana gerçekten büyük bir gurur veriyor."

"FUTBOLCUYA AİT BİR ŞARKI OLMASI O OYUNCUYA VERİLEN ÖNEMLİ GÖSTERİYOR"

Son dönemde futbolcuların gol attıktan sonra şarkı çalınmasının sorulması üzerine Rodrigues, şu cevabı verdi:

"Galatasaray'da oynadığım dönemde Bafetimbi Gomis'in gol şarkısı olan 'sen olsan bari'yi çok seviyordum. Paslarımın ardından gol üretildiğinde bu şarkı çalıyordu. Bu şarkının bu açıdan benim için çok önemli bir yeri var. Benim için hangi şarkı olursa olsun bir oyuncunun gol attıktan sonra ona ait bir şarkısı olması manevi anlamda kulübün o oyuncuya verdiği önemi gösteriyor. O oyuncuyla o kulüp arasındaki manevi bağı gösteriyor. Bu çok özel bir şey. Benim için hangi şarkı çalınsın diye sorarsanız spesifik olmak gerekirse bir şarkı söyleyemem."

EN ÇOK SEVDİĞİ YEMEK MANTI

Garry Rodrigues, Türkiye'yi çok sevdiğini ve ikinci evi olarak gördüğünü vurgulayarak, "Türk yemeklerinden mantıyı çok seviyorum. İstanbul'da daha önce 4 yıl yaşadım. Orada çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Bu ülke bana çok şey verdi. Kariyerimde ilk defa sevildiğimi ve değer verildiğini gördüm. Burada çok özel şeyler yaşıyorum. Kültürünü çok seviyorum. Çocuklarımdan ikisi Türkiye doğdu. O yüzden Türkiye'yi daha çok sahipleniyorum. Genel anlamda konuşursam bir sürü ülke gezdim ama Türk insanı kişiliği anlamda en sıcak kanlı insan grubudur" değerlendirmesini yaptı.