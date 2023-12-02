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Giriş Tarihi: 2.12.2023

Lokum gibi kura olsun!

Lokum gibi kura olsun!
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te kura heyecanı geldi çattı… Bugün TSİ 20.00'de Hamburg'da Elbphilharmonie Konser Salonu'nda tüm Avrupa nefesini tutacak… 24 ülkenin katılımı ile düzenlenecek olan turnuvada Türkiye kuraya 2. torbadan katılacak. Organizasyonda 6 grupta ilk ikiye giren takımlar bir üst tura çıkarken en iyi 4 grup üçüncüsü de üst tura yükselecek. Sonrasında ise tek maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak.

3 TAKIM BEKLENİYOR!
BUGÜN yapılacak kura çekiminde, turnuva bileti alan 21 takım yer alacak. Kalan 3 ekip ise 21-26 Mart'ta oynanacak Uluslar Ligi final maçları sonrasında belli olacak.

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Lokum gibi kura olsun!
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