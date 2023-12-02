Lokum gibi kura olsun!

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te kura heyecanı geldi çattı… Bugün TSİ 20.00'deHamburg'da Elbphilharmonie KonserSalonu'nda tüm Avrupa nefesini tutacak… 24 ülkenin katılımı ile düzenlenecek olan turnuvada Türkiye kuraya 2. torbadan katılacak. Organizasyonda 6 grupta ilk ikiye giren takımlar bir üst tura çıkarken en iyi 4 grup üçüncüsü de üst tura yükselecek. Sonrasındaise tek maçlı eleminasyonsistemiuygulanacak.
3 TAKIM BEKLENİYOR!
BUGÜN yapılacak kura çekiminde, turnuva bileti alan 21 takım yer alacak.Kalan 3 ekip ise 21-26 Mart'taoynanacak Uluslar Ligi final maçlarısonrasında belli olacak.