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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:30

Son dakika Trabzonspor haberi: Gbamin açtığı davayı kaybetti!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Gbamin açtığı davayı kaybetti!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’dan alacağı olduğu yönünde dava açan Gbamin’in, kulübe 21 bin 800 TL borcu olduğu FIFA tarafından karara bağlandı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jean-Philippe Gbamin, bir kısım alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Ancak Trabzonspor'da bu konuda bir karşı dava açarak her hangi bir alacağın söz konusu olmadığını hatta oyuncunun kulübe borçlu olduğunu iddia etti.

Görülen davada kesin bir karara varılarak, Gbamin'in kulübe 21 bin 800 TL borçlu olduğuna karar verildi. Böylelikle Trabzonspor'un oyuncunun 7 bin 802 Euro borçlu olduğu yönündeki dava kısmen kabul edilmiş olup, bu konudaki ödeme talebi de oyuncuya iletildi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Gbamin açtığı davayı kaybetti!
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