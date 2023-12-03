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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:44 Son Güncelleme: 3.12.2023 12:25

Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı

Trabzonspor’un güncel borcu açıklandı

Trabzonspor'un güncel borcunun 4 milyar 45 milyon 369 bin TL olduğu açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kongrede önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trabzonspor'un güncel borcunun 4 milyar 45 milyon 369 bin TL olduğu açıklandı.

PLAY-OFF SİSTEM OLACAK MI?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Gelecek yıl için play-off sistemi konuşuluyor. Bunun asıl sebebi 90 milyon Dolar seviyesinde olan yayın ihalesini 250 Milyon seviyelerine çekebilmek. Eğer bu başarılabilirse kulüpler nefes alacaktır" ifadelerini kullandı.

"8 ayda kulübün kasasından çıkan toplamda 90 milyon Euro'luk bir ödeme yaptık yönetim kurulu olarak. Bu ödenen 90 milyon Euro'nun yaklaşık 70 milyon Euro'su sponsor geliridir. Ocak ayı sonunda da yeni bir sponsorluk ile kasaya Kartal projesi hariç 25 milyon Euro daha sponsorluk geliri koyacağız."

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Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı
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