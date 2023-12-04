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Giriş Tarihi: 4.12.2023

3 puan uçar gider!

3 puan uçar gider!

Abdullah Avcı’nın eski yardımcısı Recep Uçar’ın çalıştırdığı Kayserispor, Fırtına’yı tek golle devirdi. Son derece kısır geçen müsabakada iki ekip de pozisyona girmekte zorlanırken, 88'de sahneye çıkan Stephane Bahoken ağları sarsıp sarı-kırmızılı ekibi galibiyete taşıdı. Tek isabetli şut atabilen Trabzonspor, evinde 4 maç sonra yenildi

MÜTHİŞ SERİ
Recep Uçar yönetiminde yükselişini sürdüren Mondihome Kayserispor, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak harika bir performans gösterdi. Bu mücadelelerde 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligde de üst sıralara yükselmeyi başardı.

PENALTI İTİRAZI
65. dakikada Trabzonspor sol kanattan etkili gelirken Trezeguet, Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bordo-mavililer penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

DEV ADAM BU KEZ SUSKUN!
Son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırarak Trabzonspor'un en önemli kozu olduğunu gösteren Paul Onuachu, Kayserispor karşısında sessiz kaldı. İlk yarıda hakemin penaltı çaldığı bir pozisyonda ofsayta yakalanan Nijeryalı santrfor, dün etkisizdi.

EYVAH! PEPE SAKATLANDI!
Uzun sakatlık süreci sonrası ekim sonunda sahalara dönüp form tutmaya başlayan Nicolas Pepe, dün bir kez daha sakatlandı. Sağ adalesini tutan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, yerini Bakasetas'a bıraktı. Net durumu bugün belli olacak.

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Kayserispor, Bahoken'in golüyle ligde Trabzonspor ile birlikte ağları kafayla en çok sarsan (7) takım olarak liderliği paylaştı.

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Onuachu ile direğe takılan Trabzonspor, ligde 6. kez bu şanssızlığı yaşadı.

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