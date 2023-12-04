3 puan uçar gider!

Recep Uçar yönetiminde yükselişini sürdüren Mondihome Kayserispor, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak harika bir performans gösterdi. Bu mücadelelerde 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligde de üst sıralara yükselmeyi başardı.65. dakikada Trabzonspor sol kanattan etkili gelirken Trezeguet, Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı.hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.Son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırarak Trabzonspor'un en önemli kozu olduğunu gösteren Paul Onuachu, Kayserispor karşısında sessiz kaldı.Uzun sakatlık süreci sonrası ekim sonunda sahalara dönüp form tutmaya başlayan Nicolas Pepe, dün bir kez daha sakatlandı. Sağ adalesini tutan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, yerini Bakasetas'a bıraktı. Net durumu bugün belli olacak.Kayserispor, Bahoken'in golüyle ligde Trabzonspor ile birlikte ağları kafayla en çok sarsan (7) takım olarak liderliği paylaştı.Onuachu ile direğe takılan Trabzonspor, ligde 6. kez bu şanssızlığı yaşadı.