Artık yeri garanti!

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu. Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un, Zahaısrarı olumlu sonuç verdi. Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu. Sanchez veZaha'dan sonra Hakim Ziyechde hocasının gözüne girdi.
UZAKTAN AVLIYOR
Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi. Ziyech artıkhücum hattının vazgeçilmezikonumunda.
YENİ SOL BEK BARIŞ ALPER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattının her bölgesinde (forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık) kullandığı Barış Alper Yılmaz'dan şimdi de sol bek yarattı! Kazımcan'ınperformansı ile hayal kırıklığıyaşattığı Pendikspor maçınınikinci yarısında savunmanınsoluna geçen Barış Alper, tamnot aldı. 2000 doğumlu milli oyuncu, sol bek rotasyonuna eklendi. Alman kulüpleri tarafından yakından takip edilen Barış Alper, hocası Buruk'un jokeri.
TARİHİ SEZON!
G.Saray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde rekor bir performansa imza attı. Sarı- kırmızılılar; 12 galibiyet, birer beraberlikve mağlubiyetle 37 puan toplayıp 14 maçlıkperiyotlar itibarıyla kulüp tarihinin eniyi sezon başlangıcını yaptı. Ayrıca ilk 8 deplasman müsabakasında 19 puan toplayan Aslan, bundan daha yüksek bir puanı en son 2000-2001'de (21) almıştı. Öte yandan Cimbom, 1987-88 sezonundanbu yana en az gol yediği (8) sezonu yaşıyor.