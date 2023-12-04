Artık yeri garanti!

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu. Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un,Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu.Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattının her bölgesinde (forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık) kullandığı Barış Alper Yılmaz'dan şimdi de sol bek yarattı!2000 doğumlu milli oyuncu, sol bek rotasyonuna eklendi. Alman kulüpleri tarafından yakından takip edilen Barış Alper, hocası Buruk'un jokeri.G.Saray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde rekor bir performansa imza attı. Sarı- kırmızılılar;yaptı. Ayrıca ilk 8 deplasman müsabakasında 19 puan toplayan Aslan, bundan daha yüksek bir puanı en son 2000-2001'de (21) almıştı. Öte yandan Cimbom,yaşıyor.