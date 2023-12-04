FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic’te mutlu son yakın

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde adım adım sonuca ilerliyor. İtalyanlara göre, yaz aylarında yoğun çabalarına rağmen Milan'ın inadını kıramayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirmeye yakın.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 4 MİLYON EURO

Çizme basınındaki habere göre Boşnak yıldızın ilk 11'den rotasyona düşmesini fırsat bilen Sarı-Lacivertliler, ara transfer için Serie A ekibinin kapısını çaldı. Kanarya'nın, 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon euro; Boşnak yıldıza ise seneliği 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı yazıldı.

MILAN, MAKSİMUM MADDİ GELİR HEDEFLİYOR

Haberde, ilk 11'deki yerini kaybeden Krunic'in gözden düştüğü; Kırmızı Siyahlılar'ın da sözleşmesi 2025'te bitecek 30 yaşındaki futbolcudan maksimum maddi geliri elde etmeyi hedeflediği vurgulandı. Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Boşnak yıldız, formasını sakatlıktan dönen İsmael Bennacer'e kaptırdı. Cezayirli futbolcu, geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalmıştı.