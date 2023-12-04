Oynat beni hocam!

F.Bahçe’de Fred dönüyor, Ferdi de Sivasspor’a karşı forma giymek istiyor. Fatih Karagümrük maçında stadı sekerek terk eden milli futbolcu, Nordsjaelland mücadelesinde dinlendirilmişti. Kartal’la görüşen Ferdi, “Oynamak istiyorum” dedi
Fred'in forma giymediği 5 maçta 1galibiyet, 1 beraberlik,3 yenilgialan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisinielde ederken Ferdi, Fred veTadic'le atakları olgunlaştırıp,küçük üçgenlerle rakiplere tehlikeoluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi. Kartal'ın, Sivasspor'a karşı buüç futbolcu üzerinden oyun planınıkurması bekleniyor.
İNTER DE LİSTEYE GİRDİ
Fenerbahçe'de bu sezon 19resmi maçta 1623 dakika sahadakalan, 1 gol-3 asistle oynayanFerdi'yi Borussia Dortmund,Napoli, Ajax ve Arsenal'in ardındanİnter de takibe aldı. Serbestkalma maddesi bulunmayan24 yaşındaki sol beki ocak ayındasatmayı düşünmeyen sarı-lacivertliyönetim, Ferdi'nin EURO2024'teki performansını da gözönüne alarak fiyat belirleyecek.Şu an için minimum rakam 20milyon Euro.
KESKİN VİRAJ
Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek bu sezonun en farklı mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor karşısına kendini taraftarına affettirmek, liderlik yarışını sürdürmek ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine moralle gitmek istiyor. Son 3 maçta galibiyet alamayan Yiğidolar ise zirve mücadelesi veren Adana Demir (1-1) ve Trabzonspor'un (3-3) ardından Fenerbahçe'den de puan almayı hedefliyor. Rakip takımda Koita sakat. Ev sahibi ekipte de Serdar Aziz, Mert Hakan, Becao ve Zajc yok.
'ATAMA YÖNTEMİYLE MESAJ VERİYORLAR'
F.Bahçekulübü, yapılan hakem atamalarına tepki gösterdi. Sarılacivertlilerin genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, F.Bahçe- Karagümrük mücadelesinde görev yapan hakemlerin kötü performans sergilediğini ve hem orta (Arda Kardeşler) hem de VAR hakeminin (Hüseyin Göçek) daha sonra görev almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Pendikspor-G.Saraymaçındaki fahiş hakem hatalarına rağmen müsabakanınVAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu,Trabzonspor-Pendikspor maçında AVARhakemi olarak görev almıştır. Bu atama, kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır. Bu yaşananlar, 'atama yöntemi ile hakemlere mesaj verme' sorununun en son örneği olmuştur."