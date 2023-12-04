Oynat beni hocam!

Fred'in forma giymediğiFenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal,Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi.Fenerbahçe'de bu sezonoynayanFerdi'yiSerbestkalma maddesi bulunmayan24 yaşındaki sol beki ocak ayındasatmayı düşünmeyen sarı-lacivertliyönetim,Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek bu sezonun en farklı mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor karşısına kendini taraftarına affettirmek, liderlik yarışını sürdürmek ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine moralle gitmek istiyor. Son 3 maçta galibiyet alamayan Yiğidolar ise zirve mücadelesi veren Adana Demir (1-1) ve Trabzonspor'un (3-3) ardından Fenerbahçe'den de puan almayı hedefliyor. Rakip takımda Koita sakat. Ev sahibi ekipte de Serdar Aziz, Mert Hakan, Becao ve Zajc yok.F.Bahçekulübü, yapılan hakem atamalarına tepki gösterdi. Sarılacivertlilerin genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, F.Bahçe- Karagümrük mücadelesinde görev yapan hakemlerin kötü performans sergilediğini ve hem orta (Arda Kardeşler) hem de VAR hakeminin (Hüseyin Göçek) daha sonra görev almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu atama, kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır. Bu yaşananlar, 'atama yöntemi ile hakemlere mesaj verme' sorununun en son örneği olmuştur."