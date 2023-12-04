Play-off nefes aldırır

Trabzonspor Başkanı, Mali Genel Kurul’da çarpıcı mesajlar verdi. Yayın ihalesinin kulüpler için önemli olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, “Play-off sistemi gündemde. Sebebi, yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek. Bu rakama ulaşılırsa rahatlarız” dedi
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Kürsüye çıkan Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda artık denizin bittiğini belirterek, "Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Bu sefer tek değil 2veya 3 kuruluşun katılacağıbir ihale olacağınıdüşünüyoruz. Gelecek sezon için play-off sistemi gündemde. Bunların konuşulmasının asıl sebebi, yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek. Eğer bu aşamalaraulaşılabilirse kulüplerimizinbir nebze nefes alacağınıdüşünüyorum" dedi.
NWAKAEME GELME NİYETİNDE
Yeniden şampiyonluk görebilmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları ile ilgili de şunları söyledi: "Önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi, asbaşkan, başkan imzasını atıyor. Bakasetas'a ikiteklifimiz oldu. Olumlu yaklaşımvermediği doğrudur.Trabzonspor'un çıkarlarıönemli. Nwakaeme ile de görüşmemizoldu. O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz."
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK
Trabzonsporlu futbolseverler, karşılaşmanın 61. dakikasında İsrail'in, Gazze'deki katliamına tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, "Masumlara, mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılı pankart açtı. Ayrıca tribünlerde dev bir Filistin bayrağı dalgalandırıldı.