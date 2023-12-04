Play-off nefes aldırır

Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Kürsüye çıkan Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda artık denizin bittiğini belirterek, "Bu sene önemli bir yayın ihalesi var.Gelecek sezon için play-off sistemi gündemde. Bunların konuşulmasının asıl sebebi, yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek." dedi.Yeniden şampiyonluk görebilmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları ile ilgili de şunları söyledi: "Önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi, asbaşkan, başkan imzasını atıyor.O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz."Trabzonsporlu futbolseverler, karşılaşmanın 61. dakikasında İsrail'in, Gazze'deki katliamına tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, "Masumlara, mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılı pankart açtı. Ayrıca tribünlerde dev bir Filistin bayrağı dalgalandırıldı.