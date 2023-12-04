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Giriş Tarihi: 4.12.2023 15:27

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Erencan için öncelik Aslan'da

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Erencan için öncelik Aslan’da

Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan Yardımcı'nın transferinde önceliğin Galatasaray'da olacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkat çekiyor. Son 10 maçta 10 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Genç yıldızın Eyüpspor ile olan kontratında eski kulübü Galatasaray'ın geri alma maddesi bulunmuyor. Ancak iki tarafın olası bir transfer konusunda sözlü olarak anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun transferi için önceliğin Galatasaray'da olacağı öğrenildi. (Takvim)

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