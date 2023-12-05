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Giriş Tarihi: 5.12.2023 16:27

Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına başladı

DHA
Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı. Sivasspor maçının 65'inci dakikasında oyundan çıkan Crespo'nun ise durumunun iyi olduğu, Beşiktaş maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi. Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına başladı
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