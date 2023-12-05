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Giriş Tarihi: 5.12.2023 15:02

Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

AA
Sivasspor’da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyen futbolcular antrenmanda yer almadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

EMS Yapı Sivasspor ile Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, 7 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı
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