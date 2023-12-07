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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:52

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyete hasret kaldı

AA
Galatasaray’ın rakibi Kopenhag, galibiyete hasret kaldı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor. Danimarka temsilcisi, 3 kulvarda çıktığı son 5 maçtan 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı

"Devler Ligi"nin gruplardaki son haftasında 12 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Kopenhag'da düşüş devam ediyor. Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyete hasret kaldı
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