Trendyol 1. Lig’de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
9 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: Ayberk Demirbaş
10 ARALIK PAZAR
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Fatih Tokail
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Feridun Daldaş
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Ali Yılmaz
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu
11 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Altay-Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy