Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Giriş Tarihi: 7.12.2023 14:14

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

AA
Trendyol 1. Lig’de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

9 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: Ayberk Demirbaş

10 ARALIK PAZAR
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Fatih Tokail
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Feridun Daldaş
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Ali Yılmaz
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Altay-Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrail ve İran’a verilen mesaj
Filistin’i test sahası olarak kullanıyorlar
Dar alanda kısa paslaşmalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA