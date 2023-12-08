Montella’ya büyük onur

İtalya'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü. 2032 AvrupaŞampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesinisağlamasından ötürü Büyükekşi ve görev aldığı kısa süre içerisinde Ay-Yıldızlı ekibin EURO 2024'e katılmasını sağladığı için İtalyan hocaya "Mükemmeliyet" ödülü verildi. Montella, törende yaptığı açıklamada, "Bu bir gurur vesilesi. Ben yurt dışındaçalışıyorum. Yaptıklarımın bu şekilde takdir edilmesibeni memnun ediyor" ifadesini kullandı.