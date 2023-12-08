Montella’ya büyük onur

İtalya'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü.ve görev aldığı kısa süre içerisinde Ay-Yıldızlı ekibin EURO 2024'e katılmasını sağladığı için İtalyan hocayaödülü verildi. Montella, törende yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı.