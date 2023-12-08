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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Montella’ya büyük onur

Montella’ya büyük onur
İtalya'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü. 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlamasından ötürü Büyükekşi ve görev aldığı kısa süre içerisinde Ay-Yıldızlı ekibin EURO 2024'e katılmasını sağladığı için İtalyan hocaya "Mükemmeliyet" ödülü verildi. Montella, törende yaptığı açıklamada, "Bu bir gurur vesilesi. Ben yurt dışında çalışıyorum. Yaptıklarımın bu şekilde takdir edilmesi beni memnun ediyor" ifadesini kullandı.

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Montella’ya büyük onur
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