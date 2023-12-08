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Giriş Tarihi: 8.12.2023 08:59 Son Güncelleme: 8.12.2023 09:37

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İtalya'ya Rade Krunic seferi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İtalya’ya Rade Krunic seferi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Milan forması giyen Rade Krunic'in işini 4 milyon Euro’ya bitirmek için Milano’ya gidiyor.

Orta sahada Fred'in yanına Rade Krunic'i eklemek isteyen Fenerbahçe, Milan ile pazarlıklara başladı. Sezon başında Milan'ın 10 milyon Euro istemesi sonrasında Sarı-Lacivertliler geri adım atmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco bu transferi bitirmek için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Milan ile sözleşmesinin bitimine 1.5 sezon kalan oyuncu, Dzeko'nun da ısrarı ile Kanarya'ya bir hayli yaklaştı.

Fenerbahçe cephesi futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken 2 milyon Euro garanti ücrete el sıkıştı. Milan'ın direnci kırılırken Kanarya masaya 4 milyon Euro'luk teklifle oturma kararı aldı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İtalya'ya Rade Krunic seferi
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