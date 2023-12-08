SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İtalya’ya Rade Krunic seferi

Orta sahada Fred'in yanına Rade Krunic'i eklemek isteyen Fenerbahçe, Milan ile pazarlıklara başladı. Sezon başında Milan'ın 10 milyon Euro istemesi sonrasında Sarı-Lacivertliler geri adım atmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco bu transferi bitirmek için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Milan ile sözleşmesinin bitimine 1.5 sezon kalan oyuncu, Dzeko'nun da ısrarı ile Kanarya'ya bir hayli yaklaştı.

Fenerbahçe cephesi futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken 2 milyon Euro garanti ücrete el sıkıştı. Milan'ın direnci kırılırken Kanarya masaya 4 milyon Euro'luk teklifle oturma kararı aldı.