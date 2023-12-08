Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın derbi öncesi zirve planı! Galatasaray Adana Demirspor canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 8.12.2023 09:16 Son Güncelleme: 8.12.2023 09:30

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın derbi öncesi zirve planı! Galatasaray Adana Demirspor canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın derbi öncesi zirve planı! Galatasaray Adana Demirspor canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar haftayı lider bitirmek için bu maçı kazanıp, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Kanarya'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar haftayı lider bitirmek için bu maçı kazanıp, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Kanarya'nın puan kaybetmesini bekleyecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kopenhag'la salı akşamı kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da ağrıları olan Hakim Ziyech'in ilk 11'de riske edilmesi beklenmiyor. Sol bekte ise Barış Alper antrenmanlarda denenirken, hastalığı olan Muslera da oynamak istediğini teknik heyete iletti.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Aslan, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi. Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-Lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Zaha, Icardi
Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Burak, Semih, Abdurrahim, Stambouli, Emre, Yusuf S., Belhanda, Yusuf E., Niang

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın derbi öncesi zirve planı! Galatasaray Adana Demirspor canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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