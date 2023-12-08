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Giriş Tarihi: 8.12.2023 14:51 Son Güncelleme: 8.12.2023 15:03

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yapıldı. Trabzonspor'un yanı sıra kupaya bu turda katılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Kupa müsabakalarına bu turda 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu ilk 4'te bitiren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un dahil olmasıyla toplam 32 takım katıldı. 5. tur maçları, tek maçlı sistemde seri başı olan takımların sahalarında oynanacak.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bodrumspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Hatayspor - Sakaryaspor
Alanyaspor - Samsunspor
Antalyaspor - Pendikspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Konyaspor - Göztepe
Adana Demirspor - 24Erzincanspor
Trabzonspor - Manisa FK
Başakşehir - Boluspor

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: KUPAYA YENİ FORMAT GETİRİYORUZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Kupada turu geçen tüm takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız. 29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız" dedi.

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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
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