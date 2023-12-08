Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Kupa müsabakalarına bu turda 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu ilk 4'te bitiren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un dahil olmasıyla toplam 32 takım katıldı. 5. tur maçları, tek maçlı sistemde seri başı olan takımların sahalarında oynanacak.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bodrumspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Hatayspor - Sakaryaspor

Alanyaspor - Samsunspor

Antalyaspor - Pendikspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor - 24Erzincanspor

Trabzonspor - Manisa FK

Başakşehir - Boluspor

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: KUPAYA YENİ FORMAT GETİRİYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Kupada turu geçen tüm takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız. 29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız" dedi.