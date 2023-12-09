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Giriş Tarihi: 9.12.2023 11:05 Son Güncelleme: 9.12.2023 11:17

İsmail Kartal: Rakibin durumu bizi ilgilendirmez

SPOR SERVİSİ
İsmail Kartal: Rakibin durumu bizi ilgilendirmez

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarında sık sık oyuncuları ile toplantı yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarında sık sık oyuncuları ile toplantı yaptı.

Deneyimli çalıştırıcının talebelerine, "Kesinlikle rehavete kapılmak yok. Kazanmak istiyorsak sahada 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmamalıyız. Rakibimizin çok sayıda sakat oyuncusunun olması bizi ilgilendirmiyor. Futbolumuza odaklanalım yeter. Galibiyetin anahtarı tam konsantrasyonda yatıyor. Hepinize güveniyorum, işimizi en iyi şekilde yaparsak, üç puanı almak çok zor olmaz" dediği öğrenildi.

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İsmail Kartal: Rakibin durumu bizi ilgilendirmez
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