SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nicolas Pepe, Afrika Kupası’na yetişemiyor

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nicolas Pepe'nin durumu, Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu.

Ülkesinin en önemli yıldızları arasında yer alan ve bordo-mavili ekipte 6 maçta gösterdiği performansla yeniden milli takıma çağrılması beklenen tecrübeli futbolcunun, arka adalesinde yaşadığı kas yaralanması planları bozdu.

13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitecek Afrika Uluslar Kupası'na büyük ihtimalle yetişemeyecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun, 7 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bile tam olarak hazır hale gelemeyeceği ifade edildi.