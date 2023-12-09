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Giriş Tarihi: 9.12.2023 11:02 Son Güncelleme: 9.12.2023 11:20

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nicolas Pepe, Afrika Kupası'na yetişemiyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nicolas Pepe, Afrika Kupası’na yetişemiyor

Trabzonspor'a Nicolas Pepe'den kötü haber geldi. 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasındaki Afrika Uluslar Kupası'na büyük ihtimalle yetişemeyecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun, 7 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bile tam olarak hazır hale gelemeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nicolas Pepe'nin durumu, Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu.

Ülkesinin en önemli yıldızları arasında yer alan ve bordo-mavili ekipte 6 maçta gösterdiği performansla yeniden milli takıma çağrılması beklenen tecrübeli futbolcunun, arka adalesinde yaşadığı kas yaralanması planları bozdu.

13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitecek Afrika Uluslar Kupası'na büyük ihtimalle yetişemeyecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun, 7 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bile tam olarak hazır hale gelemeyeceği ifade edildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nicolas Pepe, Afrika Kupası'na yetişemiyor
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