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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Antalya altın buldu

Antalya altın buldu
Nuri Şahin yönetiminde çıkışta olan Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 6 dakika içinde attığı gollerle 2-1 devirdi ve yenilmezliğini 6 maça (4G-2B) yükseltti. Akdeniz ekibinde Veysel Sarı, 7. dakikada stoperdeki partneri Ömer Toprak asistini boş geçmedi: 1-0. Golle ivme yakalayan Antalya, 13'te de Buksa ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karagümrük'te son haftaların flaş oyuncusu Güven Yalçın, şık röveşatasıyla 42. dakikada durumu 2-1'e getirirken Antalya'da Erdal Rakip, 45+3'te kırmızı kartla atıldı. Rakibinin eksik kalmasını fırsat bilen İstanbul ekibi, üst üste ataklarla ev sahibi takımı bunalttı. Ancak iyi savunma yapan Antalya, geçit vermedi. Böylelikle son 6 maçta 4. galibiyetini elde ederek puanını 23 yaptı

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Antalya altın buldu
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