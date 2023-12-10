Çile kartalım çile!

Beşiktaş’ta korkulu rüya devam ediyor... Sakatlar kervanına iki oyuncu daha eklendi. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında önce Gedson Fernandes, ardından da Umut Meraş yaşadıkları problem yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyahbeyazlı ekipte bu sezon 20 farklı oyuncu, toplamda 41 kez sakatlık yaşadı
Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan ancak sakatlıklar nedeniyle büyük problem yaşayan Beşiktaş'ta sorunların ardı arkası kesilmiyor. Takımın başına geldiğinde yaşanan bu durumdan dolayı eski kondisyonerleri suçlayan ve Fenerbahçe derbisi öncesi, "Sakat arkadaşlarımızınhepsi yakındadönecek" açıklamasını yapan teknik direktör Rıza Çalımbay dün üst üste iki şok daha yaşadı. Takımın orta sahadakien etkili isimlerindenGedson Fernandes ile solbekte Umut Meraş ilkyarıda sakatlanarak karşılaşmayadevam edemedi. İki oyuncunun da net durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacak.
BU KADAR OLMAZ!
Bu sezon 20 farklı oyuncunun toplamda 41 kez sakatlık yaşadığı siyah- beyazlı takımdaki bu durum, "Bu kadarı da olmaz" yorumlarına neden oldu. Dün eklenen iki ismindışında Beşiktaş'taMasuaku, Rosier, Rashica,Colley ve Yakup Arda'nında sakatlıkları devamediyor.
NECİP BU KEZ ÖN LİBERO
Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal, derbide orta sahada görev aldı. Bu sezon sakatlıklarnedeniyle büyük orandasavunmanın göbeğindeoynayan Kartal'ın jokeri, bu kez orta alanda forma giydi. Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında ise Bailly ve Amartey'i sahaya sürdü. Sakatlığını atlatan Eric Bailly de ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 11'de görev yapan Fildişi Sahilli yıldız, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti.
İKİ KEZ DENEDİ OLMADI!
Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika kendini denedi. İki kez sağlıkgörevlilerinin müdahalesiyle tekraroyuna dönen Portekizli yıldız, üçüncüdekendini yere bıraktı. Gedson, bu sezon üçüncü kez sakatlanırken şimdiye kadar toplamda 5 maç kaçırdı.
F.BAHÇE TARAFTARI1748 GÜN SONRA!
Erken saatlerde Kadıköy'de toplanan F.Bahçeli taraftarlar, dün otobüslerle Tüpraş Stadı'na gitti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi sonrası ilk kez Dolmabahçe'ye gelen sarı-lacivertli futbolseverler, stadyum girişi esnasında polis ile kısa bir gerginlik yaşadı.
QUARESMA'DANRABONA DERSİ
Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson derbi öncesi kulübün futbol akademisinin sporcularıyla bir araya geldi. Portekizli yıldız Quaresma, genç sporculara kendisiyle özdeşleşen trivela ve rabona vuruşlarını gösterdi. Fulya'daki organizasyonda iki yıldız, minik oyunculara bol bol imza dağıttı.
İKİ ESKİ YILDIZA PLAKET
Beşiktaş Kulübü, derbi öncesi eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti. Taraftarlar, iki efsane oyuncuları için tezahüratlarda bulundu.
YAN YANA İZLEDİLER
Beşiktaş Kulübü'nde Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, dün Fenerbahçe derbisini yan yana izledi.