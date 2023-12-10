Çile kartalım çile!

Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan ancak sakatlıklar nedeniyle büyük problem yaşayan Beşiktaş'ta sorunların ardı arkası kesilmiyor. Takımın başına geldiğinde yaşanan bu durumdan dolayı eski kondisyonerleri suçlayan ve Fenerbahçe derbisi öncesi,açıklamasını yapan teknik direktör Rıza Çalımbay dün üst üste iki şok daha yaşadı.İki oyuncunun da net durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacak.Bu sezon 20 farklı oyuncunun toplamda 41 kez sakatlık yaşadığı siyah- beyazlı takımdaki bu durum,yorumlarına neden oldu.Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal, derbide orta sahada görev aldı.bu kez orta alanda forma giydi. Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında ise Bailly ve Amartey'i sahaya sürdü. Sakatlığını atlatan Eric Bailly de ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 11'de görev yapan Fildişi Sahilli yıldız, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti.Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika kendini denedi.Gedson, bu sezon üçüncü kez sakatlanırken şimdiye kadar toplamda 5 maç kaçırdı.Erken saatlerde Kadıköy'de toplanan F.Bahçeli taraftarlar, dün otobüslerle Tüpraş Stadı'na gitti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi sonrası ilk kez Dolmabahçe'ye gelen sarı-lacivertli futbolseverler, stadyum girişi esnasında polis ile kısa bir gerginlik yaşadı.Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson derbi öncesi kulübün futbol akademisinin sporcularıyla bir araya geldi. Portekizli yıldız Quaresma, genç sporculara kendisiyle özdeşleşen trivela ve rabona vuruşlarını gösterdi. Fulya'daki organizasyonda iki yıldız, minik oyunculara bol bol imza dağıttı.Beşiktaş Kulübü, derbi öncesi eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti. Taraftarlar, iki efsane oyuncuları için tezahüratlarda bulundu.Beşiktaş Kulübü'nde Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, dün Fenerbahçe derbisini yan yana izledi.