Herkes kendine çeki düzen versin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Çalımbay, F.Bahçe mağlubiyeti sonrası futbolcularını eleştirdi: "Üzücü bir sonuç. Mükemmel bir taraftar gelmiş, herkes için önemli bir maç ama beklentinin altında bir futbol oynadık.Bazı oyuncuların saha içi ve dışında kendisine çekidüzen vermesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız gerçekten bu değiller."
Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maçındailk yenilgisini aldı.Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçekarşısındaki oyunu ve sonucuşöyle yorumladı: "Her şeyden önce maça kötü başlamadık. Ama hepsi kapasitesinin çok altında oynadı. Pas hataları yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş, herkes için önemli bir maç ama beklentinin altında bir futbol oynadık. Baktığınız zaman eksik de çok. Onları da bir an da bitirmek kolay değil. Gedson ve Umut'un sakatlanıpçıkması da büyük dezavantaj oldu. Bazı arkadaşları yeri olmayan mevkilerde oynattık. Takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Bu böyle olmaz. Bunun düzelmesi lazım. Bazı oyuncuların saha içi ve dışında kendisineçeki düzen vermesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızgerçekten bu değil. Biz şu an bir ay bile olmadı göreve geleli. 4. maçımıza çıktık. Oyuncularla çok çalışmamız gerek. Futbolcuları her açıdan iyi durumagetirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallahgelecek haftalarda daha iyi bir yere geleceğiz."
TEDBİRLER ALINACAK KADRO DIŞI YOK!
Kadro dışı bırakmayı düşündükleri futbolcu olmadığını aktaran Çalımbay, Vincent Aboubakar'ın yedek kalmasıyla ilgili, "Sağda Cenk, ortada Aboubakar, solda Muleka. Bu bize bir şey getirmiyor. Biz de mecburen sol açıkta sorun olunca Muleka'yı kullanabiliyoruz. Eski futbolcu arkadaşlarım da var yönetim içinde, tedbirler alınacak" yorumunu yaptı.
CHAMBERLAİN: F.BAHÇE BİZDEN DAHA İYİ OYNADI
Beşiktaş'ın tek sayısını kaydeden İngiliz yıldız Chamberlain, iyi oynayamadıklarını söyleyip şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse 90 dakika Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı. Kalitemizi bir türlü gösteremedik. Konsantrasyon olamadık, rakibin bekleri sıkıntı çıkardı. Bireysel hatalar da yaptık. Çok üzülüyorum. İkinci yarı bir şeyler yapabileceğimizi düşündüm ama yapamadık."
ALİ KOÇ GELMEDİ ARAT'I ARADI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geleneği bozmadı. Bu sezon takımına tribünden destek vermemesi totem iddialarını beraberinde getiren Koç, Dolmabahçe'de yoktu. Ancak siyah-beyazlıların yeni başkanı Hasan Arat'ı arayıp başarı dileklerini iletti. Görevdeki ilk maçı derbi olan Arat konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Bunlar olmasıgereken şeyler. Gelemiyor, başarılar diledi.Ben de onlara başarılar diledim. Bu camialar çokbüyük, herkese örnek olmamız lazım."
SÜRPRİZ MİSAFİR CANNAVARO
Son günlerde adı Kluivert'le yollarını ayıran Adana Demirspor'la anılan Fabio Cannavaro,dün derbiyi tribündenvatandaşıA MilliTakım TeknikDirektörüMontella ile birlikteizledi. Adana Demir, Beşiktaş'ı 4-2 yenmiş, Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Mavi Şimşekler, Süper Lig'de önümüzdeki hafta İstanbulspor'u konuk edecek.
TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI
TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan derbide tribünler tamamen doldu. Beşiktaş'ta maç için çıkan biletler dışında kulübe devredilen kombineler de maç günü satışa sunuldu ve tükendi. Fenerbahçeli taraftarlarda 5 yıllık aranın ardından 1814 kişi ile deplasmantribününde yerini aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar yeni yönetimle yakalanan sinerjiyi tribünlere yansıttı. 90 dakika boyunca takımlarına desteği sürdürdü.
SAMET PENALTI YAPTIRDI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin 21. dakikasında Cenk Tosun, Samet Akaydın'ın ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterirken Samet'e de sarı kart verdi. Sınırda olan milli oyuncu cezalı duruma düştü. 17 Aralık Pazar günü Konyaspor ileoynanacak maçta forma giyemeyecek.