Herkes kendine çeki düzen versin!

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın başında çıktığıHer şeyden önce maça kötü başlamadık. Ama hepsi kapasitesinin çok altında oynadı.Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş, herkes için önemli bir maç ama beklentinin altında bir futbol oynadık. Baktığınız zaman eksik de çok. Onları da bir an da bitirmek kolay değil.Bazı arkadaşları yeri olmayan mevkilerde oynattık. Takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Bu böyle olmaz. Bunun düzelmesi lazım.Biz şu an bir ay bile olmadı göreve geleli. 4. maçımıza çıktık. Oyuncularla çok çalışmamız gerek.Kadro dışı bırakmayı düşündükleri futbolcu olmadığını aktaran Çalımbay, Vincent Aboubakar'ın yedek kalmasıyla ilgili, "Sağda Cenk, ortada Aboubakar, solda Muleka. Bu bize bir şey getirmiyor. Biz de mecburen sol açıkta sorun olunca Muleka'yı kullanabiliyoruz. Eski futbolcu arkadaşlarım da var yönetim içinde, tedbirler alınacak" yorumunu yaptı.Beşiktaş'ın tek sayısını kaydeden İngiliz yıldız Chamberlain, iyi oynayamadıklarını söyleyip şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse 90 dakika Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı. Kalitemizi bir türlü gösteremedik. Konsantrasyon olamadık, rakibin bekleri sıkıntı çıkardı. Bireysel hatalar da yaptık. Çok üzülüyorum. İkinci yarı bir şeyler yapabileceğimizi düşündüm ama yapamadık."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geleneği bozmadı. Bu sezon takımına tribünden destek vermemesi totem iddialarını beraberinde getiren Koç, Dolmabahçe'de yoktu. Ancak siyah-beyazlıların yeni başkanı Hasan Arat'ı arayıp başarı dileklerini iletti. Görevdeki ilk maçı derbi olan Arat konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:Son günlerde adı Kluivert'le yollarını ayıran Adana Demirspor'la anılanAdana Demir, Beşiktaş'ı 4-2 yenmiş, Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Mavi Şimşekler, Süper Lig'de önümüzdeki hafta İstanbulspor'u konuk edecek.TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan derbide tribünler tamamen doldu. Beşiktaş'ta maç için çıkan biletler dışında kulübe devredilen kombineler de maç günü satışa sunuldu ve tükendi.Siyah-beyazlı taraftarlar yeni yönetimle yakalanan sinerjiyi tribünlere yansıttı. 90 dakika boyunca takımlarına desteği sürdürdü.Mücadelenin 21. dakikasında Cenk Tosun, Samet Akaydın'ın ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterirken Samet'e de sarı kart verdi. Sınırda olan milli oyuncu cezalı duruma düştü.