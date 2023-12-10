Kara Kartal’ın Ejderha avı

Potada sezonun flaş ekibi Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ni 95-94 mağlup etti. İki takımın da etkili oyunuile başlayan ilk periyottaBahçeşehir, 27-26'lık üstünlükkurarken devreye de55-44 önde girdi. 3. periyotta Beşiktaş, kendine geldi ve pota altını da iyi kullanarak 35-20'lik avantajla final bölümüne 79-75 önde gitti. Son çeyrek başa baş geçerken Bahçeşehir'in son topu kullanmasını savunmasıyla engelleyen Kartal, sahadan 95-94'lük galibiyetle ayrıldı. G.Saray Ekmas ise Pınar Karşıyaka'ya 98-76 yenildi.