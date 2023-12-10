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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Kirli düzeni yıkacağız

YUNUS EMRE SEL
Kirli düzeni yıkacağız

Trabzonspor, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nu topa tuttu. Fenerbahçe maçından sonra kızağa çekildiği bildirilen Mete Kalkavan’ın dün bir karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmasına tepki gösteren bordo-mavililer, “Artık bizim için yok hükmündesiniz”açıklamasını yaptı

Mete Kalkavan'ın dünkü Bandırma-Kocaelispor maçında VAR hakemi olarak görev yapması Trabzonspor Kulübü'nün tepkisini çekti. Bunun için bir açıklama yayınlayan bordomavili yönetim kurulu şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan için Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. Ancak TFF'nin bu isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır..."

SÖZ VERİP SÖZÜNDE DURMAYANLAR!
"TFF ve MHK'nin bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkârlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."

HATA YAPMAK YOK!
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile yara alan Trabzonspor, bugün Gaziantep FK deplasmanında bu kayıpları telafi etmek için sahaya çıkacak. Zirve ile arasındaki farkı eritmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takımına uyarılarda bulundu. Oyuncularından tam performans isteyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Aman bir hata olmasın! Artık puan kaybı istemiyorum. Ligde verilecek araya kadar 4 maçımız var. Sizden maksimum puanı istiyorum. Yeni seri başlatalım" dedi.

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