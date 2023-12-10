Kirli düzeni yıkacağız

Mete Kalkavan'ın dünkü Bandırma-Kocaelispor maçında VAR hakemi olarak görev yapması Trabzonspor Kulübü'nün tepkisini çekti. Bunun için bir açıklamayayınlayan bordomaviliyönetim kurulu şuifadeleri kullandı: "F.Bahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunulekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan için Futbol Federasyonu ve MerkezHakem Kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. Ancak TFF'nin buisme 4 hafta sonra tekrar görevvermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır..."
SÖZ VERİP SÖZÜNDE DURMAYANLAR!
"TFF ve MHK'nin bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözündedurmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkârlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzüneriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."
HATA YAPMAK YOK!
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile yara alan Trabzonspor, bugün Gaziantep FK deplasmanında bu kayıpları telafi etmek için sahaya çıkacak. Zirve ile arasındaki farkı eritmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takımına uyarılarda bulundu. Oyuncularından tam performans isteyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Aman bir hata olmasın! Artık puan kaybı istemiyorum. Ligde verilecek araya kadar 4 maçımız var. Sizden maksimum puanı istiyorum. Yeni seri başlatalım" dedi.