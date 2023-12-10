Kirli düzeni yıkacağız

Mete Kalkavan'ın dünkü Bandırma-Kocaelispor maçında VAR hakemi olarak görev yapması Trabzonspor Kulübü'nün tepkisini çekti."F.Bahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarlaVAR hakemi Mete Kalkavan için, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti., bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır...""TFF ve MHK'nin bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir.Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkârlarısınız.Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile yara alan Trabzonspor, bugün Gaziantep FK deplasmanında bu kayıpları telafi etmek için sahaya çıkacak. Zirve ile arasındaki farkı eritmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takımına uyarılarda bulundu. Oyuncularından tam performans isteyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Aman bir hata olmasın! Artık puan kaybı istemiyorum. Ligde verilecek araya kadar 4 maçımız var. Sizden maksimum puanı istiyorum. Yeni seri başlatalım" dedi.