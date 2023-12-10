Mert daha ne yapsın!

F.Bahçe karşısında Beşiktaş'ın ayakta kalan ismi kalecisi Mert Günok'tu. Tecrübeli file bekçisi biri penaltıdanfarkı önlerken yüzde 66.7'lik başarı yüzdesi yakaladı.Mert karşılaşma sonunda Beşiktaş taraftarından özür dileyip şunları söyledi: "Son zamanlarda oyunumuz iyiye gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanarak galip geldik. Söylenecek çok şey var ama en aza indirgeyerek söylemem gerekiyor. Bireysel anlamda saha içindeki oyuncular daha fazla sorumluluk almalı."26 Ekim'deki Ludogerets karşısında sakatlanan Alexander Djiku'nun 7 maçlık forma hasreti, Beşiktaş derbisiyle sona erdi. Sahaya 11 çıkan 29 yaşındaki stoper, 83. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yerini Oosterwolde'ye bıraktığı ana kadar ortaya koyduğu mücadelede 49 kez topla buluşan Djiku, 42 pas verip yüzde 83.3'lik pas isabeti sağladı. 1 kez de top kaptı. Oyuncunun durumu bugün yapılacak kontroller sonunda netlik kazanacak. Djiku maç sonu şunları söyledi: "90 dakikayı çıkartmak zordu benim için. Sakatlıktan galibiyetle dönmüş olmamdan mutluyum. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."