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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Samsun 4 köşe

Samsun 4 köşe
Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle kendine gelen Samsunspor, Kasımpaşa'yı da sahasında 4-2 mağlup etti. Karadeniz temsilcisinde Marius Mouandilmadji, 11. dakikadaki muhteşem füzesiyle kilidi kırarken 22'de bir kez daha sahneye çıkıp takımını rahatlattı: 2-0. Taraftarının desteğiyle devreden sonra coşkusunu artıran kırmızı-beyazlı takım, Emre Kılınç ile şov yaparken 75'te de Muhammed Gümüşkaya'nın asistinde Oliver Ntcham farkı iyice açtı: 4-0. Maç tam 'bitti' derken takipçiliğini konuşturan Yasin Özcan 90+1'de, Da Costa da 90+5'te durumu 4-2 yapsa da Paşa'ya yetmedi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Yılport Samsunspor, 14 puanla düşme hattının üstüne çıktı.

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Samsun 4 köşe
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