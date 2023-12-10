Samsun 4 köşe

Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle kendine gelen Samsunspor, Kasımpaşa'yı da sahasında 4-2 mağlup etti. Karadeniz temsilcisinde Marius Mouandilmadji, 11. dakikadaki muhteşem füzesiyle kilidi kırarken 22'de bir kez daha sahneye çıkıp takımını rahatlattı: 2-0. Taraftarının desteğiyle devreden sonra coşkusunu artıran kırmızı-beyazlı takım, Emre Kılınç ile şov yaparken 75'te de Muhammed Gümüşkaya'nın asistinde Oliver Ntcham farkı iyice açtı: 4-0. Maç tam 'bitti' derken takipçiliğini konuşturan Yasin Özcan 90+1'de, Da Costa da 90+5'te durumu 4-2 yapsa da Paşa'ya yetmedi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Yılport Samsunspor, 14 puanla düşme hattının üstüne çıktı.