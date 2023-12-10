Zinciri kırdı emaneti geri aldı

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı istatistikler de ezdi geçti. Topla oynama (%54), şut (21), isabetli şut (9), kazanılan ikili mücadele (55), top çalma (19) ve pas arası (14) gibi değerlerde Kartal'a büyük üstünlük kuran Kanarya, rakip ceza sahasında 42 kez topla buluştu. Beşiktaş'ta ise bu rakam 4'te kaldı...Edin Dzeko, Beşiktaş karşısında harika bir performans sergilediklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı golü yedik ama mücadeleyi bırakmadık.Ama o zoru seviyor. Burada oynamak kolay değildi. Takımımız çok iyi bir karakter gösterdi" dedi.Fenerbahçe'nin tecrübeli sol kanat oyuncusu Dusan Tadic,Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'e 2'şer, Beşiktaş'a 1 gol atıp 1 de gol pası veren Sırp futbolcu, Sivasspor karşılaşmasında ise 2 asist yaptı. 35 yaşındaki oyuncu, 5 maçlık seride sadece Adana Demirspor'u boş geçti.Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, dün akşam çok şanssızdı. Beşiktaş karşısında üç kez gole çok yaklaşan yıldız futbolcu, 1 kez direğe takılırken kez de siyah-beyazlı takımın kalecisi Mert Günok'u geçemedi. Millli oyuncu, 82. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Sebastian Szymanski, dün akşam Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti. 4 de asisti olan Polonyalı futbolcunun skora katkı yaptığı 10 maçtan sarı-lacivertliler galibiyetle ayrıldı.Edin Dzeko, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de iç sahada yediği en erken golü kaydetti (9:25). Boşnak yıldız, 12. kez fileleri havalandırarak krallık yarışındaki rakibi Mauro İcardi'yi yakaladı.